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        Haberler Gündem 3. Sayfa Merakı başına iş açtı!

        Merakı başına iş açtı!

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde silah seslerini duyup balkona çıkan bir kişi, bacağına saçma isabet etmesi sonucu yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 00:47 Güncelleme: 23.05.2024 - 00:47
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        Merakı başına iş açtı!
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        İHA'nın haberine göre; Selimiye Mahallesi Uçhisar Sokak üzerinde meydana gelen olayda U.G., husumetlisinin bulunduğu apartmana tüfek ile ateş açtı. Bu sırada silah seslerini duyan S.H., balkona çıkınca bacağına saçma isabet etti.

        Fotoğraf: İHA

        S.H. hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerin bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansta tedavi altına alınırken, olay yerinden kaçan U.G. de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        Olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yapan polis ekipleri de, 9 adet boş kartuş buldu. Ayrıca, saçmaların isabet ettiği pencerenin camları kırılırken, balkon duvarında da zarar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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