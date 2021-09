VENOM:ZEHİRLİ ÖFKE 2

(Venom: Let There Be Carnage)



Pandemi nedeniyle uzak kaldığımız Marvel filmleri, seyirciyle buluşmayı sürdürüyor. ‘Black Widow’ ve ‘Shang-Chi ve On Halka Efsanesi’nden sonra sırada Venom’un ikinci solo filmi var. Eddie Brock / Venom rolünde karşımıza gelecek Tom Hardy’nin, öyküsünü Kelly Marcel’le yazdığı filmi, performans yakalama tekniğinin önde gelen temsilcilerinden oyuncu Andy Serkis yönetti. Michelle Williams, Naomie Harris, Stephen Graham ve Woody Harrelson gibi oyuncuları da seyredeceğimiz filmde gazeteci Brock, seri katil Cletus Cassidy (Harrelson) ile bir söyleşi yapmak ister. Cassidy’nin içinde de Venom gibi Carnage adında simbiyotik bir canlı vardır. Tom Hardy’nin üçüncü film için anlaşma imzaladığını belirtelim. Gösterim tarihi: 15 Ekim