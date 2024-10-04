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        Haberler Televizyon Merakla beklenen dizi 'Kalpazan'ın ikinci tanıtımı yayınlandı

        Merakla beklenen dizi 'Kalpazan'ın ikinci tanıtımı yayınlandı

        SHOW TV'de ekranlara gelecek O3 Medya'nın merakla beklenen yapımı 'Kalpazan', 21 Ekim Pazartesi akşamı başlıyor!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 22:42 Güncelleme: 04.10.2024 - 23:10
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        SHOW TV’de ekranlara gelecek O3 Medya’nın merakla beklenen yapımı 'Kalpazan', 21 Ekim Pazartesi akşamı başlıyor!

        Tarih duyurusu ile paylaşılan ilk bölümün 2. tanıtımı dizinin heyecanını daha da artırdı. Namuslu bir hayat yaşamaya çalışan ancak zorluklarla karşılaşan Adem’in (Timuçin Esen) para bastığı anlar ve kardeşi Kartal’ın söyledikleri dizinin nefes kesici hikayesine dair ilk ipuçlarını veriyor.

        Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı, Deniz Baysal, Sarp Akkaya, Deniz Hamzaoğlu, İlker Kızmaz, Sinan Arslan, Aslı İçözü, Güler Göksun, Çağla Naz Kargı, İlker Yağız Selçuk ve Ali Seçkiner Alıcı ve Osman Alkaş gibi başarılı isimleri kadrosunda bir araya getiren dizi, sadece yetenekli oyuncularıyla değil, etkileyici hikâyesiyle de dikkat çekiyor.

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        Mehmet Ada Öztekin’in kreatif yapımcılığı ve Uğur Karaaslan’ın yönetmenliğiyle hayata geçirilen Kalpazan, güç ve para hırsının yanı sıra karmaşık aile ilişkilerinin derinliklerine de inecek, dramatik anları ve sürprizleriyle izleyicileri etkisi altına alacak!

        21 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de başlayacak 'Kalpazan’ ile sırların, ihanetlerin ve beklenmedik dönüşlerin peşinden koşmaya hazır olun.

        Kalpazan İlk Bölüm 2. Tanıtım;

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