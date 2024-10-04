Merakla beklenen dizi 'Kalpazan'ın ikinci tanıtımı yayınlandı

SHOW TV’de ekranlara gelecek O3 Medya’nın merakla beklenen yapımı 'Kalpazan', 21 Ekim Pazartesi akşamı başlıyor!

Tarih duyurusu ile paylaşılan ilk bölümün 2. tanıtımı dizinin heyecanını daha da artırdı. Namuslu bir hayat yaşamaya çalışan ancak zorluklarla karşılaşan Adem’in (Timuçin Esen) para bastığı anlar ve kardeşi Kartal’ın söyledikleri dizinin nefes kesici hikayesine dair ilk ipuçlarını veriyor.

Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı, Deniz Baysal, Sarp Akkaya, Deniz Hamzaoğlu, İlker Kızmaz, Sinan Arslan, Aslı İçözü, Güler Göksun, Çağla Naz Kargı, İlker Yağız Selçuk ve Ali Seçkiner Alıcı ve Osman Alkaş gibi başarılı isimleri kadrosunda bir araya getiren dizi, sadece yetenekli oyuncularıyla değil, etkileyici hikâyesiyle de dikkat çekiyor.