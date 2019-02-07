İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İyi Belediyecilik Vizyon Kitabı" hazırladı. 120 sayfalık kitapta projeler ve hedeflere yer verildi. Buna göre, İYİ Parti kazandığı il ve ilçelerde akıllı kentler kuracak. Kentlere mülteci kotası getirilecek, toplumsal sorunların önüne geçilecek.



GÖÇMEN KOTASI

İYİ Parti kentlere göçmen kotası getirmeyi de planlıyor. Göç Koordinasyon Merkezi kurulacak. Toplum sağlığını ve huzurunu tehdit eden bölgesel yerleştirmelere son verilecek..



İYİ YAŞAM EVLERİ

Vizyon kitabına göre muhtaç ve kimsesiz yaşlılar için ‘İyi Yaşam Evleri’ açılacak. Yaşlılara ücretsiz muayene hizmeti, ilaç, gıda ve yakacak verilecek, Nakdi yardım yapılacak. Şiddete uğramış ve devlet tarafından koruma altına alınmış kadınların barınma ihtiyacı karşılanacak.



Vizyon kitabına göre ulaşımda akıllı sistemler getirilecek. Hızlı ve ucuz ulaşım sağlanacak. Toplu taşımada elektrikli araç kullanımına geçilecek. Öğrencilere okula gidiş-geliş saatlerinde ücretsiz ulaşım sağlanacak.