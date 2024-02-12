Meral Akşener, Denizli adaylarını tanıttı

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım programına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının Yasin Öztürk olduğunu söyledi.

Akşener, Türkiye'ye bir nefes olma yolculuğunda başarılı olduklarını belirterek, iktidarın hizmet etmekle, muhalefetin de vatandaşın avukatı olmakla yükümlü olduğunu ifade etti.

"SEÇMEN NİMETTİR BAŞIMIZIN TACIDIR"

Seçmenin sesini meclise getirdiklerini kaydeden Akşener, "Milletin kürsüsünde kardeşlerimizi konuşturduk. Sonuç olarak en azından oraya iktidarın gözünü çevirdik. Eğer genel seçimlerde vadettiklerinizi yerel seçime kadar yerine getirmezseniz kulağınızın ucunu bu millet götürecek. Seçmen bir nimettir, başımızın tacıdır. Vereceğiniz oyların sonuçları itibarıyla onların karşısında duracağız. Ama kendimizi de sorgulayacağız." diye konuştu.