İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, beka tartışmalarına değinerek, "Bu dayatma gündemle gitmeyeceğiz. Seçime milletin gündemiyle gideceğiz, ekonomiyle gideceğiz, bu gündemi unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti lideri Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.



Meral Akşener, Çekmeköy'de meydana gelen helikopter kazası için, "İstanbul'dan gelen acı haber hepimizi derin bir hüzne soktu. 4 kahraman askerimizi şehit verdik, ruhları şad, mekanları cennet olsun. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Son dönemde helikopter kazaları dikkat çekiyor, bu konuda gerekli incelemeler yapılacaktır, takipçisi olacağız" dedi.



Sebze-meyve fiyatlarındaki artış hakkında konuşan Akşener, akaryakıt fiyatlarının yüksek olmasını eleştirirken, üreticinin dağınık olduğu, kooparatifle düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

YEREL SEÇİM PROJELERİ



Yerel seçimlere ilişkin konuşan Meral Akşener, "Belediyeyi kazandığımızda 5 yıl boyunca ne yapacağımız belli. Her sorunun çözümü belli. Ücretsiz internetten kadınlarımızın sorunlarına, yaşam evlerine ücretsiz ulaşıma pek çok proje yer alıyor" dedi.



Yerel seçimlere ilişkin belediye başkanlarına uyarılarda bulunan Akşener, "Belediyecilik sadece bir şehrin çöpü, yolu değildir. Alınan yanlış bir karar biberin fiyatını 16 liraya yükseltebiliyor" diye konuştu.

EKONOMİ ELEŞTİRİSİ



Tanzim satışlara değinen Akşener, "Karşı değiliz, yapın, yapmalısınız ve genişletin" dedi. "Bir hesapsızlığın sonu" diyen Akşener, "Yarın devlet oto galerisi mi açacak" diye sordu.



Akşener, beka tartışmalarına değinerek, "Bu dayatma gündemle gitmeyeceğiz. Seçime milletin gündemiyle gideceğiz, ekonomiyle gideceğiz, bu gündemi unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.



Kartal'da çöken bina hakkında konuşan Meral Akşener, "O enkaz bir yönetim anlayışın ve ekonomik modelin enkazıdır. İYİ Parti bu olayın peşini bırakmayacak" dedi. "Şehirlerimize ihanet ediliyor" ifadelerini kullanan Akşener, "Milletimiz bunun hesabını soracaktır" diye konuştu.