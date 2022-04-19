Meral Akşener, muhtarlarla iftar yaptı

AA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, muhtarlara hitaben yaptığı konuşmada, "Tek bir kişinin iki dudağının arasındaki bu karar verme mekanizması, bu kadar güçle ve bu kadar gayretle seçilen sizden başlayarak, muhtardan başlayarak milletvekiline, milletvekilinden devam ederek bakanlıklara kadar her alanı itibarsız ve işlevsiz hale getiren bir sistemdir." dedi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Akşener bir otelde düzenlenen Ankara Kadın Muhtarlar İftar Programı'na katıldı.

Akşener, burada yaptığı konuşmada, rahmetli eniştesinin de muhtar olduğunu belirterek, kendisi belediye başkan adayıyken eniştesinin de muhtar adayı olduğunu ve kendisinden daha fazla oy aldığını anlattı.

Muhtarlığın önemine işaret eden Akşener, "Böyle bir ortamda bir kadın olarak, aday olan erkek arkadaşları geçip, bazen ikiye katlayıp seçilmek hem çok zor hem de büyük bir beceri isteyen bir iştir." ifadesini kullandı.

Akşener, siyasetin en zevkli ve en zorlu alanının muhtarların alanı olduğunu belirterek, "Sizin gibi tecrübe abidesi insanlarla bir arada olmak seçmene, vatandaşa, mahallelinize ve komşunuza birebir dokunmanın yolunu ve yordamını bilmek, seçildikten sonra da o insanlarla o iletişimi, o dokunmayı sürdürebilmek gerçekten çok özel bir meseledir. Bizim sizlerden öğrenecek çok şeyimiz var. Ben de uzunca bir zamandır siyasetin içerisindeyim. Benim de rehberim, dediğim gibi, rahmetli eniştemdi." şeklinde konuştu.

"Türk tipi denilen partili Cumhurbaşkanlığı sistemi hem sizleri hem bizleri hem çocuklarımızı hem de Türkiye'yi kurumlar olarak yok etme yolunda gidiyor." diyen Akşener, şunları söyledi:

"Müsteşarlığın ortadan kalkması, hafızayı ortadan kaldırdı. Bu sistem tek adam sistemi. Sayın Erdoğan'ı özne olarak konuşmuyorum ben burada. Onun yerinde x, y ve z insanlarının olabileceği bir sistemden bahsediyorum. Tek bir kişinin iki dudağının arasındaki bu karar verme mekanizması, bu kadar güçle ve bu kadar gayretle seçilen sizden başlayarak, muhtardan başlayarak milletvekiline, milletvekilinden devam ederek bakanlıklara kadar her alanı itibarsız ve işlevsiz hale getiren bir sistemdir."

Akşener, 2017 yılındaki referandumda kendisinin ve arkadaşlarının "hayır" çıkması için çok gayret ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Çünkü Türkiye'ye iyi gelmeyecek, Türkiye'yi zora sokacak bir sistemdi. Dört yılın sonunda söylediklerimizde keşke biz haksız çıksaydık ki Türkiye bugün böyle bir durumda olmasaydı. O gün ne dedik? 'Seçilmenin güzelliği, seçilmenin saygınlığı, seçenin ve seçilenin ister muhtar ister milletvekili seçenin ve seçilenin birlikteliği ve devletin yönetime olan katkıları ve bilgileri ortadan kalkacak' dedik. 'Seçmenin ve seçilenin de kıymetiharbiyesi ortadan kalkacak' dedik. Bugüne geldiğimizde ne kadar her birimizin doğru söylediği ortaya çıktı. İkincisi 'TBMM'nin işlevi ve itibarı ortadan kalkacak' dedik. Aynı şey orada da gerçekleşti."

Devlet kurumlarının da ortadan kalktığını savunan Akşener, "Mesela, müsteşarlığın ortadan kalkması demek, bütün bakanlıkların o Cumhuriyet kurulduğundan itibaren yapılan o yolculuktaki oluşan bütün hafızasının ortadan kalkması demek. Böylece baktığınız zaman hangi bakanın ne iş yaptığı belli değil. En çok bildiğimiz nedir? Ekonomi Bakanı ile Tarım Bakanı. Sebep ne? İkisi beceriksizliklerinden dolayı bildiğimiz iki bakan." ifadelerini kullandı.