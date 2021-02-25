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Meral Akşener, salgında hayatını kaybeden sağlıkçılar anısına fidan dikti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına Büyükçekmece'de partisince oluşturulan "Şehit Sağlık Çalışanları Zeytinliği'nde fidan dikti.

Meral Akşener, salgında hayatını kaybeden sağlıkçılar anısına fidan dikti
AA

Akşener, fidan dikimi öncesinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ü makamında ziyaret etti. Akgün, ziyareti dolayısıyla Akşener'e günün anısına çeşitli hediyeler sundu.

Ziyarete ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan Akşener, Akgün'ün Büyükçekmece'de, kimseyi ayırmadan, "Bana şu oy verdi, bu oy vermedi" demeden, ilçede yaşayan her bir vatandaşın kolay ulaştığı, kolay hizmet alabildiği, derdini daha kolay anlatabildiği bir belediye başkanlığı ve belediyecilik örneği gösterdiğini ifade etti.

Akşener, Akgün'ün yöneticilik anlayışını örnek gösterme nedeninin bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu kutuplaştırma dilinin insanları getirdiği nokta olduğunu kaydederek, "Sonuçta hepimiz kardeşiz, dostuz, arkadaşız. Siyasette rekabetin, hizmet yarışı üzerinden olması gerektiğini unutturan bir dile karşılık, hatırlatan bir yönetim anlayışı oldu hep Hasan başkanın." dedi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün de İYİ Parti yönetiminin, koronavirüs ile savaş sırasında hayatını kaybeden sağlıkçılar adına yaptırdığı zeytinliğin güzel ve doğru bir proje olduğunu belirtti.

Sağlık çalışanları arasında yaşamını yitiren Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun çok yakın aile dostu olduğunu dile getiren Akgün, "Bizzat kendi ellerimle evlendirdim, o biraz geç evlenmiştir. Nikahını kendim yaptım. Hasta olur olmaz gittiğimde 'Başkanım bir şey yok bir kaç gün sonra buluşuyoruz' dedi. Bana bir defa daha el salladı attığı video mesajla. Sonra maalesef kaybettik. Hepsine yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Büyük savaşçılar onlar. Vatandaşımızın, dünya insanının karşılaştığı bu virüsle nasıl mücadele edeceğimizi daha anlamadan, bodoslama girdiler, birçok insanı kurtarmak için ama maalesef bir çok sağlıkçımızı da kaybettik. Bu projeden ötürü genel başkanımızı ve arkadaşlarımızı kutluyorum." diye konuştu.

- "Sağlık çalışanlarımızın meslek şehidi sayılmasını defalarca önerdik"

Belediyedeki ziyaretin ardından Akşener ile Akgün, beraberindekilerle Sinanoba Mahallesi'nde oluşturulan Şehit Sağlık Çalışanları Zeytinliği'ne gitti.

Akşener, burada yaptığı konuşmada, bugün güzel bir etkinlik için bir araya geldiklerini, teşkilat mensuplarına ve bu projeyi hayata geçiren Belediye Başkanı Akgün'e teşekkür etti.

Sağlık çalışanlarına, başından itibaren Kovid-19 belasıyla ilgili özverili çalışmaları, canları pahasına büyük bir yorgunluğu göze alarak insanlara hizmet etmeleri dolayısıyla şükran ve minnetlerini sunduğunu dile getiren Akşener, şöyle konuştu:

"Partimiz olarak Kovid-19'dan vefat eden doktorlarımızın, hemşirelerimizin, sağlık çalışanlarımızın meslek şehidi sayılmasını defalarca önerdik. Geride bıraktıklarının şehit aileleri kapsamında bakılmasını defalarca önerdik. Onun gerçekleşmesinde başarılı olamadık ama sayın Belediye Başkanımızın riyasetinde, arkadaşlarımızın öngörüsü olan onların hatıralarını sonsuza kadar yaşatmayı hedeflediğimiz bu zeytin bahçesinin oluşmasını başardık. Her birinin hatırası, aileleri kadar bizlerin de kalplerinde yaşayacaktır. Mekanları cennet olsun."

Hasan Akgün de İYİ Parti yöneticilerinin belediyeye gelerek Kovid-19 sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları adına Büyükçekmece'de onları ebedileştirmek için bir zeytinlik kurmak istediklerini belirtti.

Bu proje hayatını kaybeden değerlerden üçünün dostları olduğunu dile getiren Akgün, "382 deniyor rakam ama her gün değişiyor, inşallah değişmez. Bugün burada 382 zeytin ağacı ebedi olarak yaşayacaktır, bizden sonrakiler de onlara bakacaklardır." dedi.

Konuşmaların ardından Akşener, diktiği zeytin fidanına üzerinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun isminin yer aldığı kütüğü astı.

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