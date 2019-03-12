Trabzon'da, Atatürk Alanı Meydan Parkı'nda partililere seslenen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sözlerine Polonya'da bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Furkan Kocaman'a rahmet dileyerek başladı.

31 Mart'ta yerel seçimlerin yapılacağını hatırlatan Akşener, Sanırsınız savaşa gidiyoruz. Tutturdular bir beka. Elli kere söyledim. Elbette Türkiye'nin düşmanları çok. O düşmanları sevindirmemenin yolu birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza etmektir. Bir belediye kazanabilmek için insanları birbirine düşürmemektir. Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Merak etme. Türkiye zora düştüğünde, 'Her Türk asker doğar' gereğini yaparız. Trabzonlu, Karadenizli, yapar. Bu seçimler arkadaşların koltuklarının bekasına döndü. Diyorum ki 'Rahat olun.' Belediye başkanı seçilecek. Bu belediye başkanlarının tamamına ister Cumhur İttifakı ister Millet İttifakı'ndan olsun, başarılar diliyorum. Hayırlı olanı, doğru hizmet yapacak olanı kazansın. Biz CHP ile ittifak kurduk. Adımız 'Terörist, zillet, illet' oldu. Zilletin manası ne 'Aşağılık insan' demek. İlletin manası ne 'Hastalıklı insan' demek. Milletine, 11 milyon alan CHP seçmenine, 5 milyon oy alan İyi Parti seçmenine, 1 milyon oy alan Demokrat Parti ve Saadet Partisi seçmenine 'zillet, illet' dediğin zaman hakaret ediyorsun muhterem. İstediğin kadar inkar et. Biz yuhalamayacağız, 31 Mart'ta şak diye o kulağı çekeceğiz dedi.

'BANA ÇOK KIZIYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine çok kızdığını söyleyen Akşener, Bana bir kızıyor, bir kızıyor. Ben Karadeniz geliniyim. Kusura bakmasın, dilimi tutamıyorum. Ben dilimi tutmaya kalktığım takdirde 39 yıldır aynı evde yaşadığım kaynanam beni eve almaz. Kafayı eğdiğim gün kapıyı çat diye yüzüme kapatır. Karadeniz gelini olarak ne kafayı eğebilirim ne dilimi tutabilirim. 41 kere kendisini Haliç'te yıkayacağını söyleyen Sayın Bahçeli ile el sıkıştı, yan yana yol yürüyor. Erdoğan'ın kendisine hakaret edenlerle bir derdi yok. Bunları bakan yaptı, başbakan yardımcısı yaptı. Ama ben bugüne kadar kendisini incitici bir tek söz söylemedim. Döndü ne yaptı. Beni mahkemeye verdi. Versen ne olur kardeşim. Mahkemeye de ver, hapis de ettir, hepsi can baş üstüne. Ama öyle bir yanlış işi oldu ki; bari rol icabı 'seni hapsettireceğim' deme. Mahkemeye vereceğim de. Önce parayla korkuttu. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan 2,5 milyon almış. Benim çok param olmadığını biliyor. Birbirimizi iyi tanırız. Beni parayla korkutmaya çalıştı. Gittiğim her yerde bana 'Abla sen konuş, biz öderiz' diyorlar. Allah razı olsun. Ne hakaret ederim ne iftira ederim ne de önünde diz çökerim. Allah'ın dışında, milletimin dışında eğileceğim tek bir yer yoktur. Onun için benden hoşlanmıyor. Onun için bana çok kızıyor diye konuştu.

'IĞDIR'DA CUMHUR İTTİFAKI ADAYINI DESTEKLİYORUZ'

Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın adayını desteklediklerini belirten Akşener, Kayyum atanmayan tek il Iğdır. Orada bir oyunu bozduk. Oyun bozuldu. Şimdi MHP adayının üzerinde tekleştik. Şimdi kazanacak bizim oylarımızla, ona bozuluyorlar .Daha ilginci Barzani'nin sinirleri bozulmuş. Yahu sinirini bozmadığım insan kalmadı. Yakında Trump da bana tweet atarsa hiç şaşmayacağım. Trump da başlayabilir. Demek ki doğru yoldayız İfadelerini kullandı.

'VIZ GELİR, TIRIS GİDER'

Hükümetin tarım politikalarına yönelik eleştirilerde bulunan Akşener, şunları söyledi

Fındık göçü önler. Fındık Karadeniz'i elinde tutar. Fındık ekonomidir. Fındık zenginliktir. Fındık iştir, istihdamdır. Niçin dünyanın yüzde 70'inin Türkiye'nin ürettiği tekel olduğumuz fındıkla ilgili bu oyunlar oynanıyor. 5 kişinin zenginliği için fındık öldürülüyor. Çikolata fabrikaları ucuza kapatsın diye Karadeniz göç veriyor. Trabzon gibi bir şehir göç alması lazımken göç veriyor. Bütün devlet daireleri, istihdam yaratan özel sektör daireleri Trabzon'dan gitmiş. Sayın Erdoğan harala gürele gezeceğine bak ben doğruları söylüyorum. Dinle be kardeşim. Belki bir hayır çıkar bu millet için. Fındığa 5 dolar ver, dolara bağla. Dünya mecburen satın alacak. Sen bu iradeyi koy. Çikolata fabrikaları fındığı nereden alacak Tabii ki Türkiye'den alacak. Ne yaparsanız yapın Anadolu'nun ferasetinin, Anadolu'nun irfanının önüne geçemeyeceksiniz. İster hapis, ister ölüm, ister parayla terbiye etmek, Allah şahidimdir ki; vız gelir tırıs gider. Ama biz bir yangını konuşmaya devam edeceğiz. Başından beri dedik ki kardeşim şu mazottaki ÖTV'yi kaldır, çiftçi ucuza mazot kullansın ve ona göre ürününü üretsin.

Akşener, konuşmasının ardından kürsüye çıkan Millet İttifakı belediye başkan adaylarına, kalabalıktan destek vermelerini istedi.