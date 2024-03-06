Meral Akşener, vatandaştan özür diledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Çatalca, Bayrampaşa ve Eyüpsultan'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Akşener, Çatalca Mescid Sokak'ta ziyaret ettiği esnafla sohbet etti. Ziyareti sırasında fırından ekmek alan Akşener, bir çay ocağında da çay içti.

Fotoğraf: İHA "SENİ ÜZDÜĞÜM İÇİN ÖZÜR DİLERİM" Akşener, Millet İttifakı adıyla oluşturulan 6'lı masadan ayrılmalarına yönelik bir vatandaşın yaptığı eleştiriye, "Seni üzdüğüm için özür dilerim." karşılığını verdi. Buradan Bayrampaşa Demirkapı Caddesi'ne geçen Akşener, esnafı dolaşarak partisinin adaylarına destek istedi. Ziyareti sırasında bir vatandaş Akşener'e şehit ve gazi aileleri adına plaket verdi. REKLAM Akşener, daha sonra girdiği bir çiğ köfte dükkanından da çiğ köfte sipariş etti. Meral Akşener, partililerin yoğunluk oluşturduğu caddede, hasta taşıyan bir araç bulunduğu bilgisi üzerine yolun açılması için aracına binerek bölgeden uzaklaştı.