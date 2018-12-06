Geçtiğimiz yıl ekim ayıydı Meral Kaplan annesi ve kız kardeşi ile birlikte Beşiktaş'taki evinin salonunda oturuyordu. Bir anda bakıcıyla tartışmaya başladı annesi araya girince daha da öfkelendi ve o tartışma Meral Kaplan'ın sinir krizi geçirmesiyle sonlandı.
Ancak ünlü oyuncunun bir yıl önceki iddiaları bambaşkaydı. Kaplan bir yıl önce, "Üzerimde eşyalarımla yalın ayak sokaklarda ben hastaneye gittim. Polise sığındım. Canım acıdı, içim acıdı çünkü ben bir insanın bir insana ne demek porselen vazolarla vurması yada ittirmesi" demişti. Kaplan, şuanda boşanma davası süren eşi Erhan Kanioğlu ile ilgili de, 'Eşimde bana hiçbir şekilde yardımcı olmadı sadece seyretti.' demişti.
Mutti Volkova da iddialar karşısında, "Ben Meral Kaplan'a vurmadım. Meral benim arkamdan koştu, tuttu saçlarımdan ve düşürdü yere." sözleriyle yanıt vermişti.
MEĞER MERAL KAPLAN DAYAKÇIYMIŞ!
Ancak kameraya yansıyan görüntüler içler acısıydı. İddiaya göre Meral Kaplan sinirlerine hakim olamamış annesi ve kız kardeşine saldırmıştı.
Show Haber, Meral Kaplan'ın ve bakıcının aldığı darp raporlarına da ulaştı. Meral Kaplan'ın raporunda hiç bir darp izine rastlanmadığı ancak bakıcının sol dizinde şişlik olduğu tespit edilmişti. İşte Meral Kaplan'ın annesine ve kız kardeşine saldırdığı o anlar...
MERAL KAPLAN'DAN AÇIKLAMA
Görüntülerde ablasına ve annesine şiddet uyguladığı iddia edilen Meral Kaplan, katıldığı 2. Sayfa programında gözyaşlarına boğularak şunları söyledi:
"Orada sinir boşalması oldu. Sinir krizi geçirdim. O görüntüler kesilen görüntüler. Bu olaydan bir ay önce sağ tarafımda uyuşmalar oluyordu. Seçkin Piriler de yanımdaydı beyin kanaması, inme olduğu ortaya çıktı. Tüp bebek yaptırdığım için ilaçları kullanamadım. Bir ay boyunca kurdeşen döktüm. Evde kortizon tedavisi görüyordum. Boşanmak istedim, eşim beni ikna etti tatile gittik.
Bakıcımız 10 senedir bizimle. Bir şey isterken bile 'Getirir misin?' diye hitap ederdim ben onu annem olarak gördüm. Bu konuyla yüzleşmek istemiyordum tehdit ve şantaj alıyordum zaten. Bakıcım eve gelen temizlikçi kadınlarla sürekli kavga ediyordu bir gün gelen kadınla bıçaklı kavga etti. Eşim müdahale etmiyordu. Ben de 'Bu kadına karşı bir kozun mu vardı da kovmuyorsun?' diye sordum.
Eşimin odasına gidip benim hakkımda sürekli konuşup, dolduruyordu. Eşimin eski eşiyle de aynı evde kalmış bu bakıcı. Meğer orada bana yapılan bir şey varmış. Doğumdan sonra sürekli eşimle kavga ediyorduk karı - koca hayatımız yoktu. Doğuma 1 hafta kala başka bir kadınla mesajlarını yakaladım. İkimizde de suç vardır tabi ki de."
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