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Cadde'den Mesut Yılmaz'ın haberine göre, Sahil turu yapan Kaplan, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Piriler’le görüşmediklerini söyleyen oyuncu, “Küçük bir olay çok büyüdü, biraz ara verdik. Üzüldüm” dedi.