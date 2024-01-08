Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Kültür Sanat
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Edebiyat
        Müzik
        Sinema
        Tiyatro
        Fotoğraf
        Opera-Bale
        Heykel
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Mercan Dede Casa Boter'de

        Mercan Dede Casa Boter'de

        Casa Botter, Mercan Dede'nin 30 yıllık görsel sanat çalışmalarının bir seçkisinden oluşan 'Sen Potansiyellerle Doğdun' sergisini ağırlıyor. İBB Miras ve İBB Kültür ev sahipliğinde, küratörlüğünü Nurhak Kaya'nın üstlendiği sergi, 4 Şubat'a kadar sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 11:18 Güncelleme: 08.01.2024 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mercan Dede Casa Boter'de
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beyoğlu’nun 'en zarif' apartmanı Casa Botter, yeni sergisi 'Sen Potansiyellerle Doğdun' ile ziyaretçileri kendi potansiyellerini keşfetmeye çağırıyor. Dünyaca ünlü neyzen, besteci, yapımcı ve DJ Mercan Dede’nin kişisel sergisi, olan değil olması gereken, görülen değil gizli tutulan, maruz kalınan değil arzu edilen, kabul gören değil içimizde ukde kalan anların peşine düşüyor.

        İBB Miras ve İBB Kültür ev sahipliğinde, küratörlüğünü Nurhak Kaya’nın üstlendiği sergi evrende her şeyin, bilhassa insanın, bir varoluş sebebi ve sayısız potansiyeli olduğunu izleyiciye hatırlatmayı amaçlıyor. Mercan Dede’nin 'Sen Potansiyellerle Doğdun' adlı sergisi 4 Şubat'a kadar ziyaretçilerini bekliyor.

        Casa Botter (Botter Apartmanı)

        Özgün adı Maison Botter (Casa Botter) olan bina, art nouveau akımının İstanbul’daki ilk örneği olarak ön çıkıyor. 1881 yılında Venedik Akademisi’ni bitiren İtalyan mimar D’Aronco’nun 1893’te II. Abdülhamit’in Dersaadet Ziraat ve Sanayi Sergii Umumisi’nin tasarımı için davet etmesi üzerine İstanbul’a gelmiş ve 1909’a kadar yaşadığı kente birçok değer katmıştı. 19’uncu yüzyıl sonuyla 20’nci yüzyıl başlarında etkili olan, siyasal ve ekonomik gelişmelerin sonucu olarak İngiltere’den Orta Avrupa’ya yayılan art nouveau akımı, farklı kaynaklardan beslenen bir üslubun ifadesiydi. Asimetri, eğrisellik, çizgisellik, kıvrımlar ve bükülmelerle doğanın akıcılığıyla uyumlu bir estetik geliştiren akımın etkisi İstanbul’un sivil mimarisinde de görüldü. D’Aranco’nun Fransız-Belçika etkileriyle Viyana Okulu’nu sentezlediği Botter Apartmanı’nın cephesi de bu akımın genel özelliklerini yansıtıyor. Casa Botter, İBB’nin yürüttüğü Metro Han, Taksim Maksem Sanat Galerisi ve Sen Piyer Han gibi Beyoğlu ve İstiklal Caddesi’nin kültür sanat odağında dönüşümüne katkı sunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Casa Boter
        #Mercan Dede
        #İBB Kültür
        #İBB Miras
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İBB adayı Kurum ilk hedeflerini açıkladı
        İBB adayı Kurum ilk hedeflerini açıkladı
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Evde cansız bulunmuştu... Gökçe'nin ölümünde sır perdesi aralandı!
        Evde cansız bulunmuştu... Gökçe'nin ölümünde sır perdesi aralandı!
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        Dünkü sağanağın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü sağanağın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        "Icardi kadar görkemliydi"
        "Icardi kadar görkemliydi"
        Kaju yiyordu! Kalbi duran bebeğe ilk müdahaleyi babası yaptı
        Kaju yiyordu! Kalbi duran bebeğe ilk müdahaleyi babası yaptı
        "2024'ü Cengiz Ünder Yılı yapmaya hazır"
        "2024'ü Cengiz Ünder Yılı yapmaya hazır"
        Sibirya değil Ardahan'da kaydedildi!
        Sibirya değil Ardahan'da kaydedildi!
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik!
        Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik!
        Yaşlı kadını darp edip boğazını kesmişlerdi! Komşu vahşeti!
        Yaşlı kadını darp edip boğazını kesmişlerdi! Komşu vahşeti!
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi
        Oppenheimer mı, Barbie mi? Kim kazandı?
        Oppenheimer mı, Barbie mi? Kim kazandı?
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı!
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı!
        ABD Savunma Bakanının yokluğunu fark etmediler
        ABD Savunma Bakanının yokluğunu fark etmediler
        "İsrail, Hamas'ı yok etme hedefinden çok uzakta"
        "İsrail, Hamas'ı yok etme hedefinden çok uzakta"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı