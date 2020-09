Mercedes “Beethoven Gala” konserine sponsor oldu

Mercedes-Benz, 33 yıldır desteğini aralıksız sürdürdüğü İstanbul Müzik Festivali’nde bu yıl, “Çevrimiçi Gösterimler” kapsamında gerçekleştirilen Wiener Akademie “Beethoven Gala” konserine sponsor oldu.

Wiener Akademie “Beethoven Gala” konseri, 48. İstanbul Müzik Festivali kapsamında 24 Eylül Perşembe akşamı, Avusturya Brucknerhaus Linz’den yapılan yayınla çevirimiçi olarak gerçekleşti. Dönem çalgılarıyla, Barok’tan Romantik döneme uzanan bir repertuvar seslendiren Wiener Akademie “Beethoven Gala” konseri, İstanbul Müzik Festivali’ne 33 yıldır verdiği destekle “Yüksek Katkıda Bulunan Gösteri Sponsoru” olan Mercedes-Benz’in katkılarıyla müzikseverlerle buluştu.

Süer Sülün: “33 yıldır her koşulda İKSV’ye desteğimizi sürdürüyoruz”

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, “Ülkemizde nitelikli sanat etkinliklerinin kalitesinden ödün vermeden sürdürülebilmesi için uzun soluklu desteklerin büyük önem taşıdığının bilincindeyiz. Dünyaca ünlü müzisyenleri ağırladığımız İstanbul Müzik Festivali’ne desteğimizi uzun yıllardır sürdürerek ‘En Yüksek Katkıda Bulunan Gösteri Sponsorları’ arasında yer alıyoruz. Tüm dünyada pek çok konuda ilkleri yaşadığımız bu yıl, İstanbul Müzik Festivali de konserlerini çevrimiçi gösterimlerle sürdürme kararı aldı. Dijitalleşmenin öneminin uzun yıllardır farkında olan ve her çalışmalarının her aşamasında uygulayan markamız, İKSV’nin bu kararının da destekçisi olarak sponsorluğuna ara vermeden devam ediyor. Mercedes-Benz olarak, her koşulda, 33 yıldır kesintisiz devam eden desteğimizle, pandemi döneminde de festival heyecanına ortak oluyor, İKSV ile birlikte anılmaktan mutluluktan duyuyoruz.” dedi.