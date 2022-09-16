HABERTURK.COM

Mercedes-Benz Conecto’nun hibrit modeli Conecto hybrid, Türkiye'de satışa sunuldu. Yapılan açıklamaya göre, Euro 6 dizel motora sahip versiyonlara göre yüzde 6.5’e varan yakıt tasarrufu sağlayan Conecto hybrid, böylece emisyon değerlerini düşürecek.

Elektrikli motorun dizel motor ile sürekli beraber çalıştığı ve “kompakt hibrit” olarak adlandırılan bir sisteme sahip olan araçta, elektrikli motor, dizel motor ile şanzıman arasına entegre edilmiş durumda.

Conecto hybrid’de, frenleme veya gazsız sürüş esnasında ortaya çıkan enerji, elektrikli motor tarafından elektrik enerjisine dönüştürülerek tavanda konumlandırılmış yüksek depolama kapasitesine sahip kapasitörlere aktarılarak depolanıyor. Depolanan elektrik enerjisi, aracın kalkışı esnasında dizel motoru desteklemek için kullanılıyor ve dizel motora daha az yük binmesini sağlıyor.

BATARYA ÖMRÜ ARAÇ ÖMRÜ İLE AYNI

Batarya ömrünün araç kullanım ömrü ile aynı olacağının öngörüldüğü Conecto hybrid'in, Euro 6 dizel motora sahip Conecto model araçlardan farklı bir bakım masrafı gerektirmediği de verilen bilgiler arasında.

Conecto hybrid’in AR-GE çalışmalarının proje yönetimini üstlenen Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE ekibinin, aracın karoserinde, dış ve iç kaplamalarında yapılması gereken adaptasyonlar, bataryanın konumlandırılması ve kablo tesisatlarının tasarlanması konularında da çalışmalar yaptığı kaydedildi.,

'ELEKTRİKLİ ARAÇLARA YÖNELİYORUZ'

Conecto hybrid hakkında konuşan Mercedes-Benz Türk Şehir İçi Otobüs ve Kamu Satış Grup Müdürü Orhan Çavuş, “Emisyon değerleri konusunda değişen yasal gerekliliklerin içten yanmalı motorlarla karşılanması gün geçtikçe daha da zorlaşıyor. Şirket olarak hem yasal gereklilikler hem de karbon nötr gelecek vizyonumuz doğrultusunda yatırımlarımızı ağırlıklı olarak elektrikli araçlara yönlendiriyoruz. Hoşdere Otobüs Fabrikamızda üretilecek olan Mercedes-Benz Conecto hybrid de bu çalışmalarımız sonucunda ortaya çıktı. Yılda 80.000 km yol kateden bir Mercedes-Benz Conecto hybrid, gerçekleştirdiği yakıt tasarrufu sayesinde ortalama 5.2 ton CO2’in çevreye salınmasının önüne geçecek" dedi.