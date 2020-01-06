Mercedes-Benz Kış Jant Lastikleri

Otomobili kışa hazırlarken neleri gözden kaçırıyoruz?

Hepimiz kış bakımlarını eksiksiz yapmaya, soğuk hava koşullarına uygun eklentilerle otomobilimizi kışa hazırlamaya özen gösteriyoruz. Peki performansı etkileyen ancak çoğu otomobil sahibinin gözünden kaçan önemli detaylar neler?

Kış yolculuklarınız hem keyifli hem tasarruflu geçsin.

Hava ve zemin koşulları, yolculuğu otomobiliniz için daha yorucu hale getirebilir. Özellikle +7 derecenin altındaki sıcaklıklarda kış jant-lastik kullanımı sadece fren mesafesini kısaltmakla kalmaz, aracınızın ürettiği gücü mükemmel yol tutuşu ile birleştirerek yakıttan tasarruf etmenize de olanak tanır. Güvenle yolculuk ederken düşük yakıt tüketiminin keyfini yaşarsınız.

Güvenlikten ödün vermeyin, tarzınızı gösterin.

Otomobiliniz için özel olarak üretilmiş kış jant-lastik setleri, kusursuz bir yol tutuşu ve sürüş keyfinin yanı sıra görsel olarak da otomobilinize farklı bir estetik görünüm kazandırır. Farklı zevkleri yansıtan jant-lastik tasarımlarından dilediğinizi seçerek aracınızı hem daha şık hem kışa hazır hale getirmeniz çok kolay.

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