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Haberler Otomobil
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Mercedes-Benz Türk otobüs ihracatını 3'e katladı

Mercedes-Benz Türk yılın ilk 3 ayında gerçekleştirdiği otobüs ihracatını, geçen senenin aynı dönemine kıyasla 3 kat artırarak 486 adede yükselttiğini duyurdu. Şirket, bu yılın ilk çeyreğinde 19 ülkeye otobüs ihracatı gerçekleştirirken, en fazla ihracatı ise Portekiz, Çekya ve Fransa'ya yaptı

Mercedes-Benz Türk otobüs ihracatını 3'e katladı
HABERTURK.COM

Mercedes-Benz Türk, 2022 yılının ilk çeyreğinde Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda ürettiği 486 otobüsü ihraç ederek, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ihracatını 3’e katladığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, şirket Ocak-Mart döneminde en çok Portekiz, Çekya, Fransa ve Macaristan’a ihracat gerçekleştirdi.

Şirketin, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ve Reunion gibi farklı kıtalardaki bölgelere de ihracat gerçekleştirdiği kaydedildi.

Verilen bilgiye göre, Portekiz yılın ilk üç ayında 139 adetle en fazla otobüs ihraç edilen ülke oldu. Bu ülkeyi 114 adetle Çekya takip ederken, Fransa’ya da 85 adet otobüs ihracatı gerçekleştirildi.

Öte yandan, Mercedes-Benz Türk’ün Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda ürettiği otobüsler 2022 yılının ilk çeyreğinde toplam 19 ülkeye ihraç edildi.

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