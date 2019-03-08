Mercedes-Benz Türk'ün 2017 yılında kutladığı 50'inci yılı kapsamında hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasında 2019 yılı için başvurular kabul edilmeye başlandı.

“Bize Startup’ını söyle, sana desteğini verelim” sloganıyla üçüncü kez düzenlenen yarışmada bu yıl, Birleşmiş Milletler “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”nin bir veya birkaçına katkıda bulunan, topluma ve çevreye fayda sağlayan, teknolojiyle bağı olan startup’lar davet ediliyor.

Yarışma jürisi tarafından fikir aşamasını geçmiş, iş planı netleşmiş, prototipi üretilmiş ya da prototip planı hazır olan girişimlerin değerlendirmeye alınacağı bildirildi.

3 GİRİŞİME 50'ŞER BİN LİRALIK ÖDÜL

Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasında bu yıl belirlenen kriterlere göre en yüksek oyu alan ilk 10 startup’a çeşitli ödüller verileceği belirtilirken, yarışmada ilk 10’a giren girişimlere “StartUP Boost” adı verilen özel bir gelişim programı ve Mercedes-Benz ile özel Almanya seyahati hediye edilecek. Ayrıca 3 farklı kategoride en iyi 3 girişime de 50 bin TL’lik büyük ödülün verileceği kaydedildi.

Söz konusu 3 kategorinin ise “Teknoloji”, “Sosyal Fayda” ve “Jüri Özel Ödülü: Kadınların Güçlenmesine Destek” olduğu vurgulandı.