Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Otomobil Mercedes-Benz Türk'ten elektrikli kamyonlar için şarj istasyonu
ABONE OL

Elektrikli kamyonları Aksaray'da şarj edecek!

Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası’nda iki adet 350 kW’lık şarj ünitesi kurdu. Yapılan açıklamaya göre, yeni şarj üniteleri Türkiye’de ağır vasıta araçlar için 350 kW kapasitede kurulan ilk şarj istasyonu olma özelliğine sahip. Mercedes-Benz Kamyon Üretim Mühendisliği Başkanı Prof. Uwe Baake, "Daimler Truck’ın önemli merkezlerinden biri olan Mercedes-Benz Türk Aksaray AR-GE Merkezi, sürdürülebilir ve karbon nötr taşımacılığın geleceği için gerekli alt yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Mercedes-Benz yıldızlı kamyonların geleceği Türkiye’den belirlenmeye devam edecek" dedi

Mercedes-Benz Türk'ten elektrikli kamyonlar için şarj istasyonu
HABERTURK.COM

Mercedes-Benz Türk, elektrikli kamyonlar için yüksek voltaj şarj dolum istasyonu kurulumu gerçekleştirdiğini bildirdi.

Şirket, bu kapsamda Aksaray Kamyon Fabrikası’nda iki adet 350 kW’lık şarj ünitesi kurdu. Türkiye’de ağır vasıta araçlar için 350 kW kapasitede kurulan ilk şarj istasyonu olma özelliğine sahip olan yeni şarj ünitelerinin, Mercedes-Benz Kamyon Üretim Mühendisliği Başkanı Prof. Uwe Baake ve Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE Direktörü Melikşah Yüksel’in katılımıyla devreye alındığı kaydedildi.

Yeni kurulum ile Mercedes-Benz Türk Aksaray AR-GE Merkezi'nin ise, Mercedes-Benz kamyonların tüm dünyadaki tek uzun yol testi merkezi görevine ek olarak, elektrikli araçların yol testi merkezlerinden biri olma görevini de üstlendiği belirtildi.

'KAMYONLARIN GELECEĞİ TÜRKİYE'DEN BELİRLENECEK'

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Mercedes-Benz Kamyon Üretim Mühendisliği Başkanı Prof. Uwe Baake, "Daimler Truck’ın önemli merkezlerinden biri olan Mercedes-Benz Türk Aksaray AR-GE Merkezi, sürdürülebilir ve karbon nötr taşımacılığın geleceği için gerekli alt yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bugün burada hizmete aldığımız şarj istasyonları ile sıfır emisyon hedefi kapsamında elektrikli araçların uzun yol testleri Aksaray AR-GE Merkezi tarafından gerçekleştirilecek. Mercedes-Benz yıldızlı kamyonların geleceği Türkiye’den belirlenmeye devam edecek" dedi.

Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE Direktörü Melikşah Yüksel ise, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Hoşdere Otobüs Fabrikamız ve Aksaray Kamyon Fabrikamızda, Daimler Truck dünyasının en önemli AR-GE merkezlerinden iki tanesine ev sahipliği yapıyoruz. İlerleyen dönemde ürün portföyümüz hem batarya elektrikli hem de hidrojen bazlı tahrik sistemleriyle elektrikli hâle gelecek" ifadelerini kullandı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ferrari 24 bine yakın aracı geri çağıracak
OTOMOBİL 24 bine yakın aracını geri çağıracak!
Yeni BMW 3 Serisi satışa sunuldu
OTOMOBİL En çok satılan modeli satışa sunuldu
Togg'da kritik viraj! İlk batarya üretildi - Son Dakika Otomobil Haberleri
OTOMOBİL Siro batarya üretimine başladı!
Rekabet'ten ikinci el oto soruşturması! - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL Rekabet'ten ikinci el oto soruşturması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Togg' paylaşımı
OTOMOBİL Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Togg' paylaşımı
Togg'da şarj testi! Bataryası 25 dakikada yüzde 80 doluyor
OTOMOBİL Togg şarj cihazının testine başladı!
Otomotiv ihracatı Temmuz'da arttı
OTOMOBİL Otomotiv ihracatı Temmuz'da arttı
Nissan Türkiye garantili ikinci el araç programı başlattı
OTOMOBİL İkinci el araca 'garanti' verecek!
İkinci elde 'ÖTV' durgunluğu! MASFED: 'İkinci el durma noktasına geldi' - Ekonomi haberleri
OTOMOBİL İkinci elde 'ÖTV' durgunluğu!
MINI'nin ilk elektrikli crossover modeli ortaya çıktı
OTOMOBİL Elektrikli crossover modeli ortaya çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.