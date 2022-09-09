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Mercedes-Benz Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru oldu

Mercedes-Benz, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile başlayan iş birliği kapsamında Voleybol Milli Takımlar ana sponsorluğunu üstlendi. Gerçekleştirilen imza törenine TVF temsilcileri, Mercedes-Benz’in üst düzey yöneticileri ve milli voleybolcular Zehra Güneş ile Efe Mandıracı da katıldı

Mercedes-Benz Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru oldu
HABERTURK.COM

Mercedes-Benz, Türkiye Voleybol Federasyonu ile yaptığı anlaşma kapsamında, Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru oldu.

İş birliği duyurusunun gerçekleştiği imza gününe Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve federasyon temsilcileri, Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru Mercedes-Benz’in üst düzey yöneticileri ve milli voleybolcu Zehra Güneş ile Efe Mandıracı katıldı.

Törende konuşan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, spora ve sporcuya daha fazla katkı sağlayarak birlikte yeni zaferler yaşamayı hedeflediklerini dile getirdi.

'VOLEYBOL EN BAŞARILI SPOR DALLARINDAN'

Voleybolun Türkiye’deki en değerli spor branşlarından biri olduğuna değinen Bekdikhan, "Voleybol gerek ligimizin kalitesi gerek elde ettiğimiz uluslararası başarılar gerekse oyuncu potansiyeli açısından ülkemizin en başarılı spor dallarından. Sporun birleştirici ve motive edici gücüyle Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru Mercedes-Benz’i, voleybol ve voleybol tutkunları ile buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. En büyük beklentimiz, milli takımlarımızın atacağı başarılara katkı sağlamak" dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise, "İş birliğinde emeği geçen herkese, başta Mercedes-Benz İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan olmak üzere tüm Mercedes-Benz ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, yeni iş birliğimizin Türk voleybolu adına nice başarılara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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