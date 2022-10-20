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Haberler Otomobil Mercedes'den bataryalar için hammadde anlaşması
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Mercedes-Benz'den Kanada-Alman ortaklı şirket ile batarya anlaşması

Elektrikli otomobil geliştirme çalışmalarına 40 milyar dolar harcamaya hazırlanan Mercedes-Benz, Kanada-Alman ortaklı Rock Tech Lithium ile işbirliğine gitti. Yapılan açıklamaya göre, iki şirket Alman otomobil üreticisinin tam elektrikli araçların üretimini hızlandırmak için yılda 10 bin ton pil lityum hidroksit almak için bir tedarik anlaşması imzaladı

Mercedes'den bataryalar için hammadde anlaşması
Reuters

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Kanada-Alman ortaklı Rock Tech Lithium ile işbirliğine gitti.

Yapılan açıklamaya göre, iki şirket yılda ortalama 10 bin ton pil lityum hidroksit almak için bir tedarik anlaşması imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamada, anlaşmanın Alman otomobil üreticisinin tam elektrikli araçların üretimini hızla büyütmek için bir yeterlilik dönemi de dahil olmak üzere 2026'dan başlayarak batarya ortaklarına hammadde tedarik etmesine izin verdiği belirtildi.

Mercedes-Benz, 2022-2030 yılları arasında elektrikli otomobil araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarına 40 milyar dolar harcayacağını duyurmuştu.

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