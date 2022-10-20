Mercedes'den bataryalar için hammadde anlaşması

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Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Kanada-Alman ortaklı Rock Tech Lithium ile işbirliğine gitti.

Yapılan açıklamaya göre, iki şirket yılda ortalama 10 bin ton pil lityum hidroksit almak için bir tedarik anlaşması imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamada, anlaşmanın Alman otomobil üreticisinin tam elektrikli araçların üretimini hızla büyütmek için bir yeterlilik dönemi de dahil olmak üzere 2026'dan başlayarak batarya ortaklarına hammadde tedarik etmesine izin verdiği belirtildi.

Mercedes-Benz, 2022-2030 yılları arasında elektrikli otomobil araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarına 40 milyar dolar harcayacağını duyurmuştu.