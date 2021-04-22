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Mercedes-Benz, elektrikli kompakt SUV modeli EQB'nin üzerindeki örtüyü Şangay Otomobil Fuarı'nda kaldırdı. 7 kişilik oturma düzeni sunan aracın bu yıl içinde Çin'de, 2022 yılında ise Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor. Aracın, Avrupa pazarları için Macaristan'da üretileceği kaydedildi.

Yeni EQB'nin Çin pazarında 215 kW güç seçeneği ile satışa sunulacağı, Avrupa pazarında ise önden çekişli veya dört tekerlekten çekişli ve kimi 200 kW üzerinde güç seçenekleri ile farklı versiyonlar ile yer alacağı belirtildi. EQB 350 4MATIC'in Avrupa'daki WLTP karma güç tüketiminin 19.2 kWsa/100 km, karma CO2 emisyonlarının 0 gr/km ve menzilinin ise 419 km olduğu açıklandı.

Birçok unsuru EQA ile ortak olan EQB'nin uzunluğu 4 bin 684 mm, genişliği bin 834 mm ve yüksekliği de bin 667 mm olarak açıklanıyor. Aracın aks mesafesi ise 2.829 mm. Elektrikli SUV beş kişilik için 495- bin 710 litre, yedi kişilik seçenekte ise 465-bin 620 litre bagaj hacmi sunuyor.

Yapılan açıklamaya göre, elektrikli otomobil hamlesi hız kesmeden ilerleyen Mercedes, EQ markasının tamamen elektrikli ilk modeli EQC'yi Türkiye dahil pek çok pazarda satışa sunmaya başladı. Bir yandan Avrupa'da EQA'nın ilk teslimatları başlarken, EQS de geçtiğimiz hafta dünya lansmanı ile tanıtıldı. EQS lansmanından hemen sonra ise Çin'deki Şangay Otomobil Fuarı'nda EQB'nin Çin pazarı için olan versiyonu görücüye çıktı.