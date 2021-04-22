Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobilMercedes EQB'nin üzerindeki örtü kalktı
ABONE OL

7 kişilik elektrikli SUV'un üzerindeki örtü kalktı

Mercedes'in yeni elektrikli SUV modeli Şangay Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı. Markanın GLB modelinin elektrikli versiyonu olarak tanımlanabilecek EQB'nin bu yıl içinde Çin'de, 2022 yılında ise Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor. Macaristan'da üretilecek elektrikli SUV'un Çin pazarında 215 kW güç seçeneği ile satışa sunulacağı, Avrupa pazarında ise önden çekişli veya dört tekerlekten çekişli ve kimi 200 kW üzerinde güç seçenekleri ile farklı versiyonlar ile yer alacağı belirtildi

Mercedes EQB'nin üzerindeki örtü kalktı
HABERTURK.COM

Mercedes-Benz, elektrikli kompakt SUV modeli EQB'nin üzerindeki örtüyü Şangay Otomobil Fuarı'nda kaldırdı. 7 kişilik oturma düzeni sunan aracın bu yıl içinde Çin'de, 2022 yılında ise Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor. Aracın, Avrupa pazarları için Macaristan'da üretileceği kaydedildi.

Yeni EQB'nin Çin pazarında 215 kW güç seçeneği ile satışa sunulacağı, Avrupa pazarında ise önden çekişli veya dört tekerlekten çekişli ve kimi 200 kW üzerinde güç seçenekleri ile farklı versiyonlar ile yer alacağı belirtildi. EQB 350 4MATIC'in Avrupa'daki WLTP karma güç tüketiminin 19.2 kWsa/100 km, karma CO2 emisyonlarının 0 gr/km ve menzilinin ise 419 km olduğu açıklandı.

Birçok unsuru EQA ile ortak olan EQB'nin uzunluğu 4 bin 684 mm, genişliği bin 834 mm ve yüksekliği de bin 667 mm olarak açıklanıyor. Aracın aks mesafesi ise 2.829 mm. Elektrikli SUV beş kişilik için 495- bin 710 litre, yedi kişilik seçenekte ise 465-bin 620 litre bagaj hacmi sunuyor.

Yapılan açıklamaya göre, elektrikli otomobil hamlesi hız kesmeden ilerleyen Mercedes, EQ markasının tamamen elektrikli ilk modeli EQC'yi Türkiye dahil pek çok pazarda satışa sunmaya başladı. Bir yandan Avrupa'da EQA'nın ilk teslimatları başlarken, EQS de geçtiğimiz hafta dünya lansmanı ile tanıtıldı. EQS lansmanından hemen sonra ise Çin'deki Şangay Otomobil Fuarı'nda EQB'nin Çin pazarı için olan versiyonu görücüye çıktı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Huawei'nin otomobili ortaya çıktı - haberler
OTOMOBİLHuawei'nin otomobili yüzünü gösterdi
Hyundai'nin kârında rekor artış
OTOMOBİLKorelinin kârında rekor artış
Daimler 2 fabrikasında üretime çip arası veriyor
OTOMOBİLÇip krizi çalışma saatlerini kıstı
Ford Trucks ihracatta kendi rekoru kırdı
OTOMOBİLFord Trucks ihracatta kendi rekoru kırdı
Türkiye Avrupa otomobil pazarında 6'ıncı oldu
OTOMOBİLTürkiye Avrupa pazarında 6'ıncı oldu
Petlas'tan 250 milyon dolarlık ihracat hedefi
OTOMOBİLİhracatta yüzde 25 artış hedefliyor
OYDER'de nöbet değişimi
OTOMOBİLOYDER'de nöbet değişimi
Subaru'dan üretime çip arası
OTOMOBİLJapon üreticiden üretime çip arası
Trafikteki araç sayısı arttı - haberler
OTOMOBİLTrafikteki araç sayısı arttı
Musk'tan Tesla'nın karıştığı kaza hakkında açıklama
OTOMOBİLMusk:Otopilot aktif değildi