'Mercedes Kadir'in çekimleri başlıyor

Malatya'da otomobili sandığı 3 metre uzunluğundaki sopayla şehri dolaşan 'Mercedes Kadir' lakaplı Fatih Kaydı'nın hayatını beyaz perdeye taşımak için çalışmalarda sona gelindi.
Senaryosunu Şeyda Delibaşı'nın yazdığı, Haydar Işık'ın yöneteceği 'Mercedes Kadir'in hayatının anlatılacağı filmin çekimlerine temmuzda Malatya'da başlanacak.
UNT Film-Yapım tarafından beyaz perdeye komedi türünde yansıtılacak filmin başrollerini Ümit Acar, Selahattin Taşdoğan, Erdem Akakçe ve Şeyma Delibaş paylaşacak.
Malatya'nın simgelerinden olan Fatih Kaydı, 2020'de solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.
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