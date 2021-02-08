Mercedes, 7 kez Formlula 1 şampiyonu olan Lewis Hamilton ile 2021 sezonu için sözleşme imzalandığını açıkladı. 5 sezondur Formula 1’de şampiyonluğu bırakmayan Mercedes ile İngiliz pilot Lewis Hamilton, 2021’de de birlikte yarışmaya devam edecek. Mercedes konuyla ilgili resmi duyuru yaparken, İngiliz basınında yer alan haberlerde Hamilton'ın 40 milyon Sterlin kazanacağı belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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