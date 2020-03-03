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Cenevre Otomobil Fuarı'nın iptal edilmesinin ardından, markalar yeni modellerini birer birer dijital ortamlarda tanıtmaya başladı.

Bu markalardan Mercedes-Benz, makyajlı E-Serisi'ni şirketin merkezinin bulunduğu Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen dijital lansman ile tanıttı.

Satışa sunulduğu 1946 yılından bu yana 14 milyon adedin üzerinde satan E-Serisi'nin, Alman üreticinin tarihinde en yüksek satış adedine ulaşan model olduğu açıklanıyor.

Tasarımı diğer Mercedes modellerine benzetilen E-Serisi'nin, yenilenen ön farlar ile ön tamponu haricinde, arka tamponun da yenilendiği ve arka farların artık bagaj kapağına doğru uzandığı görülüyor.

Yapılan açıklamaya göre, otomobilin başlangıç modelinde ilk kez markanın logosunun ön ızgaranın ortasında kendine bulduğu da belirtiliyor.

KOLTUKLAR SAĞLIK PROGRAMI OLUŞTURUYOR

Makyajlı E-Serisi'nin iç mekanında ise görsel değişikliklerin daha sınırlı olduğu göze çarpıyor. Makyaj ile birlikte standart olarak iki adet dijital 10.25 inçlik ekran sunulurken, opsiyonel olarak iki adet 12.3 inçlik ekran alınabildiği kaydediliyor.

Ayrıca, otomobilin değişen direksiyon simidi de iç mekandaki yenilikler arasında bulunuyor.

Otomobilin teknolojik yenilikleri arasında ise, yeni nesil direksiyon kapasitif olarak 'Eller Direksiyonda' denetimi (sürücünün ellerinin direksiyonda olup olmadığı denetliyor) bulunuyor.

Aktif Dur-Kalk Yardımcısı, Aktif Direksiyon Yardımcısı, Sürüş Yardım Paketi ile alındığında dönüş fonksiyonu ile Aktif Fren Yardımcısı ve araçtan çıkış fonksiyonuyla Aktif Kör Nokta Yardımcısı gibi teknolojilerde otomobilin yeni güvenlik donanımları arasında yer alıyor.

Yeni E-Serisi’nde sunulan 'Energizing' koltuk kinetiği minder veya sırtlıkta minik hareketler yaparak oturma pozisyonunun değişmesini sağlarken, Energizing konfor paketinin çeşitli konfor sistemlerini birbirine bağladığı ve aydınlatma ve müzik türlerinin yanı sıra masaj fonksiyonlarını kullanarak farklı sağlık programları oluşturduğu kaydedildi.

7 FARKLI PLUG-IN HIBRIT

Makyaj operasyonu ile birlikte E-Serisi'nin kaputunun altında da yenilikler yapıldığı açıklanıyor. Dizel ve benzinli, sedan ve estate, arkadan itiş ve dört tekerlekten çekiş olmak üzere yedi farklı Plug-in hibrit versiyonun sunulduğu otomobilde motorların güç yelpazesi benzinlilerde 156 ile 367 beygir ve dizellerde 160 ile 330 beygir arasında değişiyor.

Mercedes'ten yapılan açıklamaya göre, markanın ilk kez dört silindirli bir benzinli motoru ikinci nesil Entegre Marş Jeneratörü (ISG) ile donatıldı.

Bu donanım ile ilave 15 kW (20 bg)’a kadar ek güç ve 180 Nm daha fazla tork kazanan E-Serisi'nin, söz konusu motorla donatılan versiyonlarında 48 Volt besleme kullandığı ve motoru kapatan “süzülme” fonksiyonu ile kullanılabildiği kaydedildi.