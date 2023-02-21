Mercek bulutları merak uyandırdı

Mercek bulutları, şehirdeki birçok ilçeden de net bir şekilde izlendi.

İHA'nın haberine göre Altunhisar ilçesinde gökyüzüne bakan vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, birçok vatandaş gördükleri manzarayı fotoğraflayarak kaydetti.

Geçtiğimiz ocak ayında Bursa'da görülen ve halk tarafından büyük ilgi çeken mercek bulutları, Niğde 'de de görüldü.

Van'ın Gürpınar, Edremit ve Gevaş ilçelerinden görülen ve yaklaşık 45 dakika bozulmadan kalan mercek bulutu görenlerin ilgisini çekerken, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

UFO'YA BENZETİLİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, mercek bulutları, engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor.

Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek.