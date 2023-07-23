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        Haberler İş-Yaşam Mercimek ihracatı 210 milyon dolara ulaştı - İş-Yaşam Haberleri

        Mercimek ihracatı 210 milyon dolara ulaştı

        Yılın ilk 6 ayında mercimek ihracatı 210 milyon doları buldu.

        Habertürk
        Giriş: 23.07.2023 - 11:22
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        Mercimek ihracatı 210 milyon dolara ulaştı
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        TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, yılın ilk 6 ayı sonunda sektörün ihracatı 5,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün ihracat miktarı bu dönemde yüzde 4 oranında gerilerken, KG başına ihracat fiyatlarındaki artışın etkisiyle ihracat gelirleri yüzde 2 kadar arttı. Sektörün toplam ihracatı içindeki payı yüzde 3,8 olarak gerçekleşen mercimeğin 6 aylık ihracatı ise 210 milyon dolar oldu.

        'YILDA YARIM MİLYON TON ÜRETİYORUZ'

        Mercimeğin ihracat birim fiyatlarının bu yıl yüzde 20’nin üzerinde düşüşle, KG başına 1 doların altına gerilediğine dikkat çeken TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu şunları söyledi:

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        “BM Gıda ve Tarım Örgütü’ne göre, mercimek ekiliş alanı olarak dünyada ilk sıralarda yer alan Türkiye'nin, 2022 yılı rakamlarına göre 3,5 milyar dolar civarındaki küresel ticaret hacmi içindeki payı yüzde 15'in üzerinde seyrediyor. Bunda mercimeği bol tüketen, sofralarında mutlaka yer veren bir ülke olmamızın payı büyük. TÜİK'in bir önceki yıl verilerine göre Türkiye'de kişi başına tüketim 5 KG seviyesindeydi, ki bu da yarım milyona yakın ton mercimeğin iç tüketimde kullanılması demek. Geçen yıl mercimek üretim alanlarının artması ve 1,7 milyon dönüme ulaşması geride bıraktığımız süreçte yaşadığımız deprem ve sel felaketlerine rağmen pek çok bölgemizde üretim artışı yaşamamızı sağlayan bir unsur oldu. Mercimeğimiz bu yıl da bereketiyle sofralara lezzet katacak.”

        “Yurtiçindeki talepten fazlasını karşılayabilecek durumdayız”

        Tiryakioğlu, geçtiğimiz sezona ait kırmızı mercimeğin ihraç edilememesinin ve depolarda muhafaza edilmesinin stoklarda bir fazlalık oluşturduğunu belirterek şunları ifade etti:

        “Rekolte tahminleri için, saha çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Hem depolarda bekleyen ürünlerin fazlalığı hem de yeni sezon verimliliğiyle, yeni yılda yurt içindeki talepten fazlasını karşılayabileceğimizi gözlemliyoruz. İhracat kısıtlamasının kaldırılmasının, söz konusu ürünlerde iç ve dış piyasa fiyat dengesinin sürdürülebilmesine de katkı vereceğine inanıyoruz.”

        “Dünyanın en lezzetli ve kaliteli mercimeği bizde”

        İhracatta ve iç tüketimde ekonomik önemi artan mercimeğin üretiminde devlet desteğinin önemine dikkat çeken Tiryakioğlu şunları ifade etti:

        “Kanada gibi küresel mercimek üretiminde ve ihracatında büyük bir payı elinde bulunduran ve bu payı koruyabilmek için de hedef pazarlarda ekonomik ortaklık ve serbest ticaret anlaşmaları yapan güçlü bir rakibimiz var. Fakat güçlü rakiplerimiz karşısında bizim avantajımız dünyanın en lezzetli ve kaliteli mercimeğini yetiştirebilmemiz, her türlü teşviğe anında yanıt verebilen ve üretimi artırmaya yönelik her adıma hızla karşılık veren üreticilerimiz.”

        Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Tarım Arazilerinin Kullanılmasının Etkinleştirmesi Projesi’nin kamu öncülüğünde sürdürülen çalışmaların başarılı bir örneği olduğuna dikkat çeken Tiryakioğlu sözlerini şöyle tamamladı:

        “Bakanlığımızın TAKEP projesi kapsamında yüzde 75’lik katkısıyla sağlanan tohum desteği pek çok bölgede canlılık yarattı. Mercimek üretiminde yeni tekniklerin yaygınlaşması, sertifikalı tohum kullanımının artırılması ve uzun vadeli tarım politikaları izlenmesi bu canlılığı daha da artıracaktır. Girdi maliyetleri artan ve küresel fiyatlardaki gerileme nedeniyle bu yıl ekonomik olarak zorlanan üreticilerimizin TMO alımlarıyla desteklenmesi de üretimin sürdürülebilirliği açısından önemli bir katkı sağlayacaktır.”

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