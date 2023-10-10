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        Haberler Yaşam Mereto Dağı eteklerindeki balın kilosu 2 bin 500 TL!

        Mereto Dağı eteklerindeki balın kilosu 2 bin 500 TL!

        Batman'ın Sason ilçesinde 50 yaşındaki arıcı İrfan Malgir, 2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı'nın eteklerinde ürettiği kara kovan balını, kilosu 2 bin 500 liradan satarak geçimini sağlıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 17:28 Güncelleme: 10.10.2023 - 17:28
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        Batman Arıcılar Birliği'ne bağlı olarak üreticilik yapan 1 çocuk babası İrfan Malgir, Sason İlçesi Çalışırlar köyündeki 2 bin 973 metre yüksekliğe sahip Mereto Dağı'nın eteklerine kurduğu 30 kovanla, kara kovan arıcılığı yaparak geçimini sağlıyor.

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        Yaklaşık 20 yıldır arıcılık yapan, son 5 yıldır da kara kovan arıcılığı yapan Malgir'in ürettiği balın kilosu, 2 bin 500 liradan alıcı buluyor. Malgir, son 4-5 yıldır dedelerinden kalma eski arıcılığı canlandırmaya çalıştığını söyleyerek, "Kara kovan arıcılığını tekrar canlandırmak amacındayım. Bunun için uğraş veriyorum. Buranın balı çok kaliteli. Gerçekten öyle bir kalitede bal var ki Anzer balını dahi geçebilecek bir kalitede" dedi.

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        "BU SENEKİ BAL VERİMİ DÜŞÜK"

        Hava şartlarından dolayı bu yıl balda verimin düşük olduğunu belirten Malgir, "Bizim işimiz tamamen mevsime bağlı. Kimi mevsimlerde 300, 400 veya 500 kilo bal alabiliyoruz. Kimi mevsimde de 100 kiloya kadar düşüyor. Bu seneki bal verimi, hava şartlarından dolayı bayağı düşük. Yüzde 70-80 oranında bir kayıp var. Bu bal, damakta herhangi bir şey bırakmaz, sakız gibi olmaz. Damakta erir gider. Diğer kovanlarda bu olmaz, sakız gibi olur ve kara kovan balının kalitesi de bu yüzden daha fazladır. Bölgede kekiğin 4-5 çeşidi var.

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        Geven, deve dikeni, sütleğen, topuz dikeni, karaçalı dediğimiz bitki var. Polen bakımından baktığınız zaman çok çeşit endemik bitki türleri var. Poleni de çok kaliteli buranın. Kara kovan balının kilosu 2 bin ile 2 bin 500 lira arasında. Arı 5 kilometre alanda çevreyi tarayabiliyor. Tarayıp kovanına tekrar nektar getirebiliyor" diye konuştu.

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        #Mereto Dağı eteklerindeki bal
        #Batman
        #sason
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