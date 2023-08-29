Mergim Berisha'ya dev talip: 15 milyon euro...
Augsburg'un sezon başında Fenerbahçe'den bonservisini aldığı Mergim Berisha, Bundesliga devine transfer olmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
Geçtiğimiz sezon bonservisi Fenerbahçe'de olan ve Augsburg'da kiralık forma giyen Mergim Berisha, gösterdiği etkili performans sonrası Alman kulübünde kaldı.
Augsburg'un 4 milyon euro bonservis ücreti vererek kadrosuna kattığı Berisha için dev bir talip ortaya çıktı.
Sky'da yer alan habere göre, Borussia Dortmund'un 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği aktarıldı.
Dortmund'un Berisha için Augsburg ile temaslara başladığı vurgulanırken bonservis beklentisinin 15 milyon euro olduğu kaydedildi. Berisha'nın da kariyerindeki bir sonraki adımı atmak istediği ve Dortmund'a transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.
Berisha, geçen sezon Augsburg formasıyla 23 maça çıkıp 9 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.