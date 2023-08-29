Mergim Berisha'ya dev talip: 15 milyon euro...

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Dortmund'un Berisha için Augsburg ile temaslara başladığı vurgulanırken bonservis beklentisinin 15 milyon euro olduğu kaydedildi. Berisha'nın da kariyerindeki bir sonraki adımı atmak istediği ve Dortmund'a transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.