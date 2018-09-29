Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay'ın 83 yaşındaki annesi Şaziye Oktay dün hayatını kaybetmişti. Şaziye Oktay için Eyüp Sultan Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Yozgat Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, belediye başkanları, aile yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

BAHARİYE MEVLEVİHANESİ'NDE TAZİYELERİ KABUL EDECEK

Annesini kaybeden Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, babası Ömer Oktay, kardeşi Nihat Oktay ile birlikte cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Merhume Şaziye Oktay'ın cenaze namazını İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz kıldırdı.

AA'nın haberine göre cenaze namazının ardından Şaziye Oktay'ın cenazesi defnedilmek üzere Eyüpsultan Mezalığı'na götürüldü. Oktay ailesinin Bahariye Mevlevihanesi'nde taziyeleri kabul edeceği öğrenildi.

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