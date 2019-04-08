Best Model of Turkey yarışmasında Türkiye’nin en iyi erkek modeli seçilen Erkan Meriç, Türkiye’yi temsil etmek üzere Best Model of the World 2009 yarışmasına katılmaya hak kazanmıştı. Peki, Erkan Meriç kimdir? Erkan Meriç kaç yaşında ve nereli? İşte, Erkan Meriç'in biyografisi...
ERKAN MERİÇ KİMDİR?
26 Temmuz 1986 tarihinde Adana’da doğan Erkan Meriç, ilköğretim ve lise eğitimini Mersin’de tamamladı. Erkan Meriç, Mersin Üniversitesi Elektronik Otomasyon Bölümü’nden 2008 yılında mezun olmuştur.
Erkan Meriç, üniversiteden mezun olduğu dönemlerde ailesinin ve yakın çevresinin yönlendirmesi ile mankenlik ajansına yazıldı. Bir yıl boyunca modellik yaptıktan sonra profesyonel olarak mankenlik yapmaya başlayan Meriç, 2008 yılında düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasına katılarak, Best Photo Model seçildi. 2009 yılında Best Model of Turkey 2009 yarışmasına tekrar katıldı ve bu yarışmayı kazanarak, Türkiye birincisi oldu. Best Model of Turkey yarışmasında Türkiye’nin en iyi erkek modeli seçilen Meriç, Türkiye’yi temsil etmek üzere Best Model of the World 2009 yarışmasına katılmaya hak kazandı. Bulgaristan’da gerçekleştirilen Best Model of the World yarışmasında birinci seçilen Meriç, “Dünya’nın en iyi erkek mankeni” unvanını almıştır. Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ’dan sonra bu unvanı kazanan 3. Türk erkek modeldir.
|Dizi
|Yıl
|Rol
|Acayip Hikayeler
|2012
|Tarık
|Beyaz Karanfil
|2014
|Erkan
|Bedel
|2015
|Cengiz
|Adını Sen Koy
|2016-2018
|Ömer Kervancıoğlu
|Söz
|2018-
|Pusat Yıldırım
|Film
|Yıl
|Rol
|Zeynep'in Hikayesi
|2014
|Hakan
|İkimize Bir Dünya
|2015
|Hikmet
|Hayat Çizgisi Suriye
|2016
|Dr. Doğan Alpan
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