Meriç Nehri'nde cansız beden bulundu 0:00 / 0:00

DHA

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi yakınlarında iki balıkçı, su debisi yükseleceği endişesiyle akşam saatlerinde Meriç Nehri kıyısındaki kayıklarını kontrol etmeye gitti. Kayığa ulaşan ikili, bu sırada su üzerinde sazlık alana takılı halde olan bir erkek cesedi fark ederek, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

AFAD ekiplerinin de yönlendirildiği alanda cesedin sudan çıkarılması için çalışma başlatıldı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından 20'li yaşlarda olduğu tahmin edilen ceset, sudan çıkarıldı. Yapılan ilk kontrolde kimliği saptanamayan erkek cesedi, otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre; cesedin, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen düzensiz göçmen olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.