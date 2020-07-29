Meriç Nehri'nden Türkiye tarafından tedbiren alınan su numunesi temiz çıktı

Kurbanlık fiyatları ne kadar?

AA

Dün Dimitrovgrad şehrinden de geçen Meriç Nehri'nden su içen çok sayıda büyükbaş hayvanın telef olduğu ileri sürülmüş, bunun üzerine Edirne Valiliği koordinasyonunda DSİ, AFAD, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce nehrin kente giriş kısmından ve kentin içinden geçtiği kısımlardan tedbiren numune alınmıştı.

Yapılan incelemenin ardından nehirden alınan su numunesi temiz çıktı.

Bugün de numune alınan nehirden, tedbir amacıyla üç gün daha numune alınacağı öğrenildi.