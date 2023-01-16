Merih maç sonunda tüm taraftarların saha kenarına çağırdı ve hepsiyle birer birer hatıra fotoğrafı çektirdi. Maç sonunda yine pankartları ve bayraklarını açan Türk taraftarlar, İtalyan Ligi´nin yayıncısı tarafından da canlı olarak tüm dünyaya gösterildi.