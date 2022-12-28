Merih Demiral'a hırsızlık şoku!

Noel tatili için Türkiye'ye gelen Merih Demiral'ın evi soyuldu! Kariyerini Serie A ekiplerinden Atalanta'da sürdüren milli futbolcu, bir süre önce Türkiye'ye dönmüştü.

Calciomercato'nun haberine göre Atalanta'nın futbolcularına izin vermesini fırsat bilen hırsızlar, Merih Demiral'ı takip etti.

Evinin camlarını ve kapılarını kıran hırsızlar futbolcunun ve eşinin çok değerli mücevherlerini, önemli miktarda parasını ve eşyalarını çaldı. İtalyan polisi konuyla ilgili soruşturmasını devam ettiriyor.