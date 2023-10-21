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        Haberler Spor Futbol Merih Demiral ameliyat oldu - Futbol Haberleri

        Merih Demiral ameliyat oldu

        Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral sağ dizinden ameliyat oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 19:04 Güncelleme: 21.10.2023 - 19:04
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        Merih Demiral ameliyat oldu
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        Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'in sağ dizinden ameliyat edildiği bildirildi.

        Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan sosyal medya paylaşımında, "Avusturya’nın Innsbrück kentinde sağ dizinden menisküs ameliyatı geçiren A Milli Takım oyuncumuz Merih Demiral’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşup sahalara dönmesini diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

        Al Ahli'den yapılan açıklamada ise futbolcunun uzun bir süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

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