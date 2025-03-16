Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Merih Demiral 'Bozkurt' heykelinin yanında: İyi ki yapmışım - Futbol Haberleri

        Merih Demiral 'Bozkurt' heykelinin yanında: İyi ki yapmışım

        Milli futbolcu Merih Demiral, Bolu'da dikilen 'Bozkurt' heykelini ziyaret etti. Altyapıda oynayan minik futbolcuların sorularını yanıtlayan Demiral, kendisine yöneltilen, "Bozkurt işareti yaptığın için UEFA sana neden ceza verdi?" sorusuna, "Onların zoruna gitti herhalde" diyerek cevap verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 20:07 Güncelleme: 16.03.2025 - 20:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merih Demiral 'Bozkurt' heykelinin yanında!
        ABONE OL

        Türkiye A Milli Futbol takımı, 2 Temmuz’da, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda karşılaştığı Avusturya’yı 2-1 mağlup etti.

        Mücadelede iki gol atarak galibiyeti getiren ve maçın yıldızı olan Merih Demiral, gol sonrası "Bozkurt" işareti ile tribünleri selamladı.

        Siyasi sembol kullandığı gerekçesiyle Merih Demiral’a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın ise milli futbolcuya destek için Merih Demiral’ın ‘Bozkurt’ heykelini Bolu’ya diktirdi.

        HEYKELİNİ GÖRMEYE GELDİ

        Milli futbolcu Merih Demiral, Bolu’da dikilen heykelini ziyaret etti. Ziyaret öncesi Demiral’ın geleceğini duyan çocuklar saatler öncesinden heykelin başında nöbet tuttu. Demiral’ın gelmesiyle birlikte imza sırasına giren çocuklar heykel önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Heykelinin önünde açıklamalarda bulunan Demiral, "Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum, gururluyum. Bozkurt sembolü Türk milleti için çok önemli bir sembol. Bu heykel sadece benim özelimde değil her Türk evladı için çok gurur duyulacak bir anıt. Burada başkanımız çok önemli bir işe imza attı bence. Burada olduğum için çok mutluyum, gururluyum. Belediye başkanına çok teşekkür ediyorum" dedi.

        DEMİRAL'DAN UEFA'YA: ONLARIN ZORUNA GİTTİ

        Ayrıca Karaçayır Spor Kompleksi’nde altyapıda oynayan minik sporcuların merak ettiği soruları yanıtladı. Bir çocuğun, ‘Bozkurt işareti yaptığın için UEFA sana neden ceza verdi?’ sorusuna cevap veren A Milli Futbolcu Merih Demiral, "Onların zoruna gitti herhalde. Golü attıktan sonra tribünde bozkurt yapan vatandaşlarımızı gördüm. O yüzden onları görünce bende Bozkurt Türklüğün sembolü olduğu için onu yapma gereği duydum. O yüzden çok gururluyum. İyi ki de yapmışım diyorum" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüştü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüştü!
        Bahçeli: PKK derhal feshini kararlaştırmalı
        Bahçeli: PKK derhal feshini kararlaştırmalı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Adana Demirspor resmen küme düştü!
        Adana Demirspor resmen küme düştü!
        Makedonya'da gece kulübü yangını
        Makedonya'da gece kulübü yangını
        Yaz gibi! İstanbul'da sıcak hava yoğunluğu!
        Yaz gibi! İstanbul'da sıcak hava yoğunluğu!
        6 platforma rekabet soruşturması
        6 platforma rekabet soruşturması
        Dizi aşkı gerçek oldu
        Dizi aşkı gerçek oldu
        14.kattan düştü! Genç kadının şüpheli ölümü!
        14.kattan düştü! Genç kadının şüpheli ölümü!
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        Faldan denetim ve vergi çıktı
        Faldan denetim ve vergi çıktı
        Kaldırımda beklerken öldürüldü!
        Kaldırımda beklerken öldürüldü!
        Hapis yatmamak için hamileliğini kullandı!
        Hapis yatmamak için hamileliğini kullandı!
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        Erkek arkadaşını vurup ateşe verdi! Yanık elle çözülen cinayet!
        Erkek arkadaşını vurup ateşe verdi! Yanık elle çözülen cinayet!
        "Hayır" demekte zorlanıyor musunuz?
        "Hayır" demekte zorlanıyor musunuz?
        "Rezaletin fotoğrafı"
        "Rezaletin fotoğrafı"
        Yüzde 48 arttı
        Yüzde 48 arttı
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        "Annem benimle iftihar etmedi"
        "Annem benimle iftihar etmedi"