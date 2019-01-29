Aytemiz Alanyaspor'un Ankaragücü'nü deplasmanda 2-0 yendiği maçta Akdeniz ekibinin başarılı oyuncusu Merih Demiral da son kez forma giydi. Genç oyuncu, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda "Sergen hocama çok teşekkür ederim, emeği çok büyük. İnşallah hocamın da Türk halkının da güvenini boşa çıkarmam ve ülkemi en iyi şekilde temsil ederim" ifadelerini kullandı.

"1-2 SENEYE PREMIER LİG'DE"

Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın da oyuncusunu överek "Merih Demiral'ın önünü kesecek değiliz. Kendisi gelişime çok açık. İtalya'ya gidiyor ama 1-2 sene içerisinde bence Premier Lig'e gider. Milli Takımımız da 10-12 sene stoper aramaz" ifadelerini kullandı.