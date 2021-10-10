Merih Demiral: Dünya Kupası'na katılacağımıza inancım tam

DHA

A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8'inci maçında yarın Letonya'nın konuğu olacak. Karşılaşma öncesinde savunmanın önemli isimlerinden Merih Demiral, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli forma ile çıktıkları her maçta en iyisini yapmaya çalıştıklarını ifade eden Merih Demiral, "Geçmişte çok iyi performanslar sergiledik. Hem takım hem de bireysel olarak. Geçmişe değil, geleceğimize bakmaya çalışıyoruz. Anı ve geleceği yaşamak istiyoruz. Performans düşüklükleri arada oluyor. Hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah özlediğimiz günlere geri döneriz. Yarın için de bu geçerli. Çıktığımız her maçta bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIM İÇİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Hiçbir maçı kolay görmediklerini söyleyen Merih Demiral, "Her zaman motivasyonumuz var. Hiçbir zaman, hiçbir maçı kolay görmüyoruz. Kötü zamanlar geçiriyoruz. İstemediğimiz performanslar çıkabiliyor. Dışardan gelen tepkiler de oluyor. Bunları da dikkate almaya çalışıyoruz. Biz de çok üzülüyoruz. İçeride güzel bir ortam var. Herkes birbiri için oynuyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bazen formsuzluk olabiliyor. Milli takım için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kalan 3 maçta da bunu göstereceğimize inanıyorum. İnşallah Dünya Kupası'na da katılırız" şeklinde konuştu.

"DÜNYA KUPASI'NA KATILACAĞIMIZA İNANCIM TAM"

Daha önce alınan kötü sonuçlarda herkesin sorumluluğunun olduğuna dikkat çeken Demiral, "Sorumluluk hepimizde. İçeride oynayan kim varsa hepimiz bu sorumluluğu alıyoruz. Taktik kısmını hocamız açıklayacaktır. Kendi taktik anlayışını bize yansıtmaya çalışıyor. Bu da hemen olacak bir şey değil. Bir anda oldu her şey. 5 ay da kötü süreçler yaşadık. Hem hoca hem de Hamit ağabey bize yardımcı oluyor. Hamit ağabey kariyerli bir futbolcu. Tecrübelerini bize aktarıyor. Bizimler 1'e 1 ilgileniyor. Hocamız da kendi mantalitesini bize yansıttığı taktirde çok daha iyi olacağımıza inanıyorum. Pozitif bakmaya çalışıyoruz. En iyi sonuçları almak istiyoruz. Dünya Kupası'na da katılacağımıza inancım tam" diye konuştu.

"İNŞALLAH O TALİHSİZLİĞİ KIRIP, YARIN BURADAN 3 PUANLA AYRILIRIZ"

Türkiye ile Letonya arasında oynanan son 5 maçın beraberlikle sonuçlanması sorulan Merih Demiral, sözlerini şöyle noktaladı: "Bu onlar için büyük bir şans. Yarınki maçı kazanmak istiyoruz. 3 puanı istiyoruz. Rakibimizi 6 maçtır yenemiyor olabiliyor. Yarın en iyisini yapmaya çalışacağız. İnşallah o talihsizliği kırıp, yarın buradan 3 puanla ayrılırız."