Merih Demiral'ın sosyal medya profili Büşra'nın oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı ve Juventus Kulübü’nün yıldız oyuncusu Merih Demiral, “İsmimiz İsmimiz” diyen Mavi’nin Dünya Kadınlar Günü hareketine destek verdi. Merih Demiral Instagram’daki profil ismini Paralimpik Oyunlar'a katılan ilk Türk kadın tenisçi Büşra Ün ile değiştirdi.

Demir Adam, “Bu 8 Mart profilimi Büşra’nın hikayesine ithaf ediyorum. Çünkü bir ismin arkasında yatan hikayenin gücüne inanıyorum. Onu hissetmek onu dinlemekten, empati kurmaktan geçiyor. Birbirimizi anladıkça güzelleşiyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’müz kutlu olsun” dedi.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın çalışan istihdamı konusunda perakende sektöründe öncü rol oynayan Mavi, bu yıl 8 Mart’ta, “İsmimiz İsminiz” diyerek, dijital mecralardaki tüm logolarını gün boyunca “Mavi Kadınları”nın isimlerine dönüştürdü.