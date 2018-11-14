Merih, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, ilk kez A Milli Takım'a davet edildiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Gerek çevremden gelen gerek ailemden gelen tepkiler çok iyiydi. Burada olduğum için çok mutluyum. Önemli olan burada kalıcı olmak. İnşallah burada kalıcı olup çok önemli başarılara imza atarım." ifadelerini kullandı.

Defans oyuncusu, "A Milli Takım'da stoper mevkisinde bir boşluk olduğunu düşünüyor musun?" sorusuna ise, "Bence çok önemli stoperlerimiz var. Serdar Abi olsun, Çağlar olsun, hepsi önemli isimler. Bu boşluğu biz doldururuz diye düşünüyorum ki boşluk olduğunu da düşünmüyorum. Bana gelen şansı en iyi şekilde değerlendirip milli takımda kalıcı olmayı hedefliyorum." yanıtını verdi.

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 17 Kasım Cumartesi günü İsveç'le oynanacak karşılaşmayı da değerlendiren 20 yaşındaki futbolcu, "Bu maç bizim için çok önemli. İnşallah galibiyetle ayrılırız. Takımda moral durumu gayet iyi. İnşallah galibiyetle ayrılıp, grubumuzda devam ederiz." yorumunda bulundu.

"AVRUPA'DA YARIM KALAN İŞİMİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUM"

Bu sezon başında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan kiralık olarak Aytemiz Alanyaspor'a transfer olan Merih, hedeflerini şu sözlerle anlattı:

"Türkiye'ye geldiğimde ilk hedefim A Milli Takım'a yükselmekti, şu anda burada olduğum için çok mutluyum. İnşallah bunu devam ettireceğim. Ligde de Alanyaspor olarak üst sıralara bir an önce tırmanıp, en iyi şekilde ligi bitirmeyi düşünüyoruz. Kendi açımdan da milli takımda kalıcı olup, Avrupa'da yarım kalan işimi devam ettirmek istiyorum. Tabi ne olur bilemeyiz. Hayırlısı olsun."

Avrupa'da futbol oynamanın kendine çok şey kattığını aktaran Merih Demiral, "Avrupa'da çok şey öğrendim. Keşke daha genç yaşta Avrupa'ya gitseydim diye düşünüyorum. Ama buraya geldiğimden beri tecrübe ediniyorum. Daha neredeyse 10 maç oynadım. Hepsi benim için tecrübe oluyor. İnşallah daha çok maç oynayıp, tecrübe edinip, A Milli Takım'da da kalıcı olup önemli başarılara imza atarım." şeklinde konuştu.

Genç futbolcu, "Avrupa'da forma giymek istediğin bir lig var mı?" sorusu üzerine, "Öyle bir lig adı söylemeyeyim ama tabii ki Avrupa'da oynamak, Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek çok önemli. İnşallah yarım kalan işimi devam ettiririm." değerlendirmesini yaptı.

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