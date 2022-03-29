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Merih ve Hakan'dan İtalya'ya karşılama

Hazırlık maçında Konya'da İtalya'yı ağırlayacak olan A Milli Futbol Takımı'nda, Serie A'da forma giyen Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu, İtalya Milli Takımı oyuncularını karşıladı

Merih ve Hakan'dan İtalya'ya karşılama

Konya'da oynanacak hazırlık karşılaşmasında İtalya'yı konuk edecek olan A Milli Takım'da, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu ve Atalanta'da oynayan Merih Demiral, rakip takım oyuncularını karşıladı. Dün yapılan antrenmanın ardından milli futbolcular, stattan çıkmaya hazırlanırken, İtalya Milli Takımı da bu sırada stada geldi ve sahaya çıkarak basın mensuplarına poz verdi. İtalya Milli Takımı oyuncularının sahaya geldiği sırada iki takımın zamanlaması da birbiriyle çakışırken, Serie A'da forma giyen ay-yıldızlı isimler Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral, rakip takım oyuncularını karşıladı. Birçok isimle geçmişte ve bugün aynı takımlarda forma giyen iki futbolcu, arkadaşlarıyla samimi görüntüler verdi.

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