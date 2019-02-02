Almanya Başbakanı Angela Merkel partisindeki liderlikten ayrılmasını gerekçe göstererek, 2 buçuk milyon takipçisi olan Facebook hesabını kapatacağını açıkladı. Merkel, son kez Facebook hesabından takipçilerine bir video mesajı ile seslenerek, CDU’daki liderliğini bıraktığı için Facebook hesabını da kapatacağını ifade etti. Merkel, takipçilerini hükümetin resmi Facebook hesabını ve Instagram'daki başbakanlık resmi hesabını takip etmeye davet etti.

Merkel, "Sevgili Facebook takipçileri, Facebook sayfama gösterdiğiniz yoğun ilgi için bugün size teşekkür ediyorum. Artık Hristiyan Demokrat Partisi Genel Başkanı değilim ve bu sebeple Facebook sayfamı kapatıyorum. Öte yandan Almanya Başbakanı olarak sürdürdüğüm çalışmaları takip etmeye devam etmenizi diliyorum. Bu çalışmaları Alman hükümetinin Facebook sayfasından veya Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz" dedi.



SOSYAL MEDYADA EN AKTİF POLİTİKACILARDAN

Bu duyurunun ardından, binlerce takipçisi Merkel'e mesaj yazmayı da ihmal etmedi. Merkel hayranları, mesajlarında üzgün olduklarını dile getirdi. Merkel, sosyal medyayı en çok kullanan politikacılar arasında yer alıyor. Almanya Başbakanı, Youtube gibi sosyal medya platformlarında da sık sık yer alıyor ve Facebook hesabından tüm programlarını canlı yayınlıyordu.