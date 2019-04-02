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Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Avrupa Proje Günü" kapsamında Almanya'nın başkenti Berlin'de Reinickendorf ilçesinde bulunan ve çok sayıda Türk kökenli öğrencinin de eğitim gördüğü Thomas-Mann Lisesi'ni ziyaret etti.
Şansölye Merkel, okula girişte çok sayıda öğrenci tarafından karşılandı. Burada birçok öğrenci Merkel ile özçekim yaptı. Merkel, daha sonra aralarında Türk öğrenci Elif Kaplan'ın da bulunduğu 6 öğrencinin sorularını cevapladı.
Brexit'e ilişkin değerlendirmede bulunan Merkel, İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecinin kolay olmadığını, İngiliz Parlamentosunun ülkenin gelecekte AB ile nasıl bir iş birliği yapacağıyla ilgili oylamalar yaptığını anımsattı.
"Nasıl bir çıkış olacağı konusunda İngiltere'de bir çözüm bulunmasını ümit ediyorum." ifadesini kullanan Merkel, İngiltere'nin anlaşmasız ayrılması durumunda bunun belirsizlikleri beraberinde getireceğini anlattı. Merkel, anlaşmalı Brexit'in en iyisi olacağını, İngiliz Parlamentosunun da anlaşmalı Brexit'ten yana olduğunu kaydetti.
Almanya'da 2015'te yaşanan "mülteci dalgası"yla ilgili bir soru üzerine de Merkel, kullanılan kelimelere dikkat edilmesi uyarısında bulundu. "Mülteci dalgası" kelimesinin hoş olmadığını belirten Merkel, bu kelimenin kitleyi çağrıştırdığını, ülkeye çok sayıda insan gelse de her insanın bir birey olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.
O dönemde Suriye'de yaşanan iç savaşı ve komşu ülkelerdeki durumu uzun bir zaman yeterince göremediklerini yineleyen Merkel, birçok mültecinin Avrupa'ya gelmek için insan kaçakçılarına çok para verdiklerini veya yolda hayatlarını kaybettiklerini hatırlattı.
Mültecilerin ülkelerinin yakınında kalması için yardımda bulunduklarını, Suriye'deki insanlar için de insani yardımlar yaptıklarını anlatan Merkel, bu kapsamda AB'nin Türkiye ile mülteci mutabakatını imzaladığını söyledi.
Merkel, Afrika'dan Avrupa'ya gelen mültecilere de işaret ederek, Afrika'nın ekonomik olarak desteklenmesi gerektiğini belirtti.
Avrupa ve NATO ülkelerinin Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) ihlal ettiği görüşünü paylaştıklarını ifade eden Merkel, bundan dolayı ABD'nin INF'den ayrılmasını anlaşılır bulduğunu dile getirdi. Merkel, Rusya'nın INF'yi ihlal ettiğini sadece ABD Başkanı Donald Trump'ın değil, selefi Barack Obama'nın da söylediğini kaydetti.
Merkel'e soru soran 16 yaşındaki 11. sınıf öğrencisi Elif Kaplan, bu yaşta Merkel ile tanışmanın ve sahneyi paylaşmanın çok güzel bir his olduğunu belirterek, "Çok şeyler öğrendim. Çok iyi bir tecrübeydi." dedi.
Kaplan, Merkel'in sorulara kapsamlı cevap verdiğini, herkesin anlayacağı şekilde konuştuğunu anlattı.
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