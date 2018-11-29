Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun NATO'nun deniz desteğini istemesinin ardından yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasında çıkan Kerç Boğazı krizinde askeri bir çözümün olmadığını söyledi.

Rusya'yı iki ülke arasında çıkan gerginlik yüzünden suçlayan Merkel, "Ukrayna tarafının da mantıklı olmasını istiyoruz çünkü böyle anlaşmazlıklara askeri çözüm bulunmadığından, yalnızca mantıklı ve diyalog yoluyla işleri çözebiliriz" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Batılı ülkelerin Rusya'ya yaptırım uygulamasının nedeninin, uluslararası hukuku savunmak olduğunu ve Azov Denizi krizini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile G20 zirvesinde görüşeceğini söyledi.

Almanya ve Ukrayna'nın katılımıyla bugün Berlin'de düzenlenen bir konferansta konuşan Merkel, "Biz Rusya'ya sadece yaptırım olsun diye yaptırım uygulamıyoruz. Toprakları Rusya'ya yakın olsa da, her ülkenin kendi gelişmesini izleme hakkına sahip olduğunu açıkça ifade etmek için bunu yapıyoruz. Bunlar uluslararası hukukun ilkeleridir." dedi.

Avrupa Birliği içindeki bazı ülkeler Ukrayna ile yaşadığı yeni gerilim üzerine Rusya'ya yeni yaptırımlar getirilmesini istediler. Ancak diplomatlar, üyeleri böyle konularda farklı politikalar güden AB'de böyle bir kararın kısa sürede çıkmasını mümkün görmüyorlar.

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