Merkel: Düzenli Brexit için mücadele edeceğim

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit) öngörüldüğü 29 Mart'a kadar düzenli bir Brexit'in gerçekleşmesi için mücadele edeceğini söyledi.
Merkel, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen "Küresel Çözümler Zirvesi (Global Solutions Summit)" konferansında konuşma yaptı ve soruları cevapladı.
İki gün sonra Brüksel'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde Brexit konusunda İngiltere'nin taleplerini dinleyeceklerini ve bu taleplere nasıl cevap verileceğini değerlendireceklerini ifade eden Merkel, AB'den ayrıldıktan sonra İngiltere ile iyi ilişkilerin olmasını istediğini, bunun hem Almanya'nın hem de AB'deki 27 ülkenin çıkarına olduğunu belirtti.
"29 Mart'ın son saatine kadar düzenli bir çıkış için mücadele edeceğim." diyen Merkel, ancak bunun için çok fazla vaktin kalmadığını kaydetti.
SAVUNMA HARCAMALARI
Almanya'nın savunma harcamalarına ilişkin yapılan eleştirilere de cevap veren Merkel, bu yıl gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 1,35'inin, gelecek yıl da yüzde 1,37'sinin savunma harcamalarına ayıracağını ifade etti.
Merkel, 2024'e kadar ise bu oranı 1,5'e çıkarmayı planladıklarını dile getirdi.
Yalnızca savunma ve askeri alana yapılan harcamalara odaklanmanın da yanlış olacağını anlatan Merkel, krizlerin önlenmesine ve kalkınma yardımlarına da dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.
Almanya'nın iki büyük bankası Deutsche Bank ve Commerzbank'ın birleşme görüşmelerine başlamasına ilişkin bir soru üzerine Merkel, iki özel şirketin kararı kendilerinin vereceğini, kendisinin de bu kararı bekleyeceğini söyledi.
"AFRİKA'YI PARTNER OLARAK GÖRMEK LAZIM"
Başbakan Merkel, Afrika'nın gelişmesinin desteklenmesi gerektiğini de ifade ederek, "Afrika Birliği çok öz güven kazandı." dedi.
Afrika'ya karşı "ataerkil yaklaşımdan" vazgeçmek gerektiğini vurgulayan Merkel, "Afrika'yı bir partner olarak görmek lazım. Fikirlerini de dinlemek lazım." şeklinde konuştu.
Merkel, Afrika'yı sivil topluma güvenmesi konusunda cesaretlendirmek gerektiğini de sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.