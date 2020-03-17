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Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) eski Federal Meclis Grup Başkanı Friedrich Merz'in korona virüsüne yakalandığı duyuruldu.

Angela Merkel'in koltuğu için halef olarak gösterilen Friedrich Merz, koronavirüse yakalandığını duyurdu. DPA haber ajansına açıklama yapan Merz, "Pazar günü gerçekleştirilen testin sonucu pozitif çıktı. Önümüzdeki haftanın sonuna kadar evde karantinada olacağım" dedi.

Merz, halihazırda Alman Federal Meclisi Bundestag'ta Hristiyan Demokrat Birlik Partisi grubuna başkanlık ediyor. Merz, 2018'deki seçimi Kramp-Karrenbauer'a karşı küçük bir farkla kaybetmişti.

Almanya'da şimdiye kadar 7 bin 689 kişiye koronavirüs teşhisi kondu, 20 kişi de virüs sebebiyle yaşamını yitirdi.