ABD Başkanı Joe Biden, Angela Merkel'i ağırlayacak 0:00 / 0:00

Reuters

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, cuma günü yaptığı açıklamada, ikilinin 15 Temmuz’da ABD’nin ev sahipliğinde bulaşacağını bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın derin ikili ilişkileri teyit etmek için temmuzun ikinci haftası, Almanya Başbakanı Angela Merkel’i ağırlayacağı duyurusu, İngiltere’de düzenlenen G7 Zirvesi’nin ilk gününde yapıldı.

ABD Başkanı Joe Biden göreve gelmesinden bu yana Beyaz Saray’da iki dünya liderini ağırladı. Beyaz Saray'da Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve Güney Kore Başbakanı Moon Jae-in’i ağırlayan Biden'ın üçüncü ziyaretçisi ise Almanya Başbakanı Angela Merkel olacak.

Psaki, Biden ve Merkel’in Covid-19 pandemisiyle mücadele, iklim değişikliği, ortak demokratik değerlere dayalı ekonomik refah ve uluslararası güvenliği teşvik etmek için yakın iş birliğini tartışacağını söyledi.