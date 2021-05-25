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Merkel: Rusya'nın siyasetine karşı birlikte ve koordineli reaksiyon gösterilmesi konusunda anlaştık

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği Liderler Zirvesinde Rusya'nın siyasetine karşı birlikte ve koordineli reaksiyon gösterilmesi konusunda hemfikir kalındığını söyledi.

Merkel: Rusya'nın siyasetine karşı birlikte ve koordineli reaksiyon gösterilmesi konusunda anlaştık
AA

Merkel, Belarus'ta bomba ihbarı gerekçesiyle Minsk Havaalanına acil inen uçakta gözaltına alınan muhalif gazeteci Roman Protaseviç konusuna da değinerek, bunun kabul edilemez olduğunu ve Protasevic'in derhal serbest bırakılması gerektiğini yineledi.

Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonunun bu konuda acil bir inceleme yapmasını isteyen Merkel, AB dışişleri bakanlarından da yaptırım listesini genişletmelerini ve başka ekonomik yaptırımlar uygulama kararı almalarını istediklerini aktardı.

Merkel, Belarus hava yolu şirketlerinin AB hava sahasında uçmayı yasakladıklarını, Avrupalı hava yolu şirketlerinin de Belarus hava sahasını kullanmalarından kaçınmalarını talep ettiklerini anımsattı.

Rusya'nın bu olayda bir rol oynayıp oynamadığına ilişkin bir soruya da cevap veren Merkel, "Dün Rusya'nın rolü hakkında güvenilir bir bilgimiz yoktu." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, ancak Rusya Devlet Başkanı Vladirmir Putin ile görüştüğünde bu konuyu gündeme getireceği belirtti.

Başbakan Merkel, zirvede yeni tip koronavirse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıların dağıtımını da ele aldıklarını aktararak, salgını kontrol altına almak için herkesin aşılara ulaşması gerektiğini kaydetti.

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