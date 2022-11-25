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M﻿erkel Ukrayna savaşı hakkında konuştu: Putin'i etkilemeye gücüm yetmedi

Spiegel dergisinin sorularını yanıtlayan Merkel, görevinin son yılında Putin üzerindeki etkisinin azaldığını ve hedeflediği şeyleri yapamadığını anlattı.

M﻿erkel Ukrayna savaşı hakkında konuştu: Putin'i etkilemeye gücüm yetmedi
BBC TÜRKÇE
Merkel ve Putin Getty Images
Geçmişte Doğu Almanya'da KGB ajanı olarak görev yapan Putin, Merkel ile görüşmelerinde Almanca konuşuyordu

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna'nın işgali öncesinde görevdeyken Rusya'ya karşı izlediği politikayı savundu ve Putin'i durdurmaya gücünün yetmediğini söyledi.

Almanya'da yayımlanan Spiegel dergisinin sorularını yanıtlayan eski başbakan 2021 yazında henüz görevdeyken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un biraraya geleceği bir Avrupa görüşme masası toplamayı denediğini anlattı.

"Fakat bunu gerçekleştirmeye gücüm yetmedi çünkü herkes biliyordu aslında. '(Benim için) Sonbaharda görevi bırakacak' diyorlardı" dedi.

Angela Merkel geçen yılın Aralık ayında görevi bırakıncaya kadar dört dönem üst üste başbakanlık yapmıştı.

2021 yılının Ağustos ayında Moskova'ya son bir ziyaret yapmıştı. Ama Spiegel'e o günleri anlatırken "Hissiyat gayet açıktı. 'Siyasi güç bakımından sen bittin' diyorlardı" dedi.

"Putin için önemli olan tek şey güçtür" diye ekledi.

Merkel son görüşmelerinde, Putin'in, yanında Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u da getirmesinin anlamlı olduğuna işaret etti. Daha önce daima baş başa tek görüştüklerini anlattı.

'Ukrayna'ya zaman kazandırdım'

Merkel, Minsk barış görüşmeleri sırasında Ukrayna konusunda aldığı tutumun, Kiev'e Rusya'nın askeri bir hamlesine hazırlanmak için zaman kazandırdığını söyledi.

Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhakından sonra Minsk'de yapılan görüşmelerde ateşkes anlaşmasına varılmış, fakat karşılıklı silahsızlanma ve uluslararası gözetim dahil bir çok maddesi hayata geçirilememişti.

Merkel aralık ayında görevi bıraktığı için pişman olmadığını, çünkü hükümetinin, sadece Ukrayna krizi değil, Rusya'nın karıştığı Moldova, Gürcistan, Suriye ve Libya'daki çatışmalarla ilgili de ilerleme kaydedemediğini hissettiğini söyledi.

Merkel ile Putin'in, birinin Doğu Almanya'da doğup büyümüş olması diğerinin de orada KGB ajanı olarak görev yapmasından kaynaklanan özel bir ilişkisi vardı ve buluşmalarında Putin kusursuz Almancası ile, Merkel de Rusça konuşabiliyordu.

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